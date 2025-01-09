Четверть пресноводных животных может исчезнуть с лица Земли

Согласно новому исследованию почти четверть животных, живущих в реках, озерах и других источниках пресной воды, находится под угрозой исчезновения. Такую страшную статистику создает комплекс угроз – распространение загрязнения, строительство дамб, стремительная добыча воды, сельское хозяйство, изменения климата и прочее.

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Это впервые ученые проанализировали глобальный риск для пресноводных видов. Все предварительные исследования были сосредоточены на наземных животных, включая млекопитающих, птиц и рептилий, пишет Nature.

"Огромные реки, такие как Амазонка, могут казаться мощными, но в то же время пресноводная среда очень хрупкая", – сказала соавтор исследования Патрисия Чарвет, биолог из Бразильского федерального университета Сеара.

Пресноводные среды обитания – реки, озера, пруды, ручьи, болота и водно-болотные угодья – охватывают менее 1% поверхности планеты, но поддерживают 10% видов животных, отметила зоолог из Международного союза охраны природы в Англии Кэтрин Сейер.

Исследователи проанализировали около 23 500 видов стрекоз, рыб, крабов и других созданий, зависящих исключительно от пресноводных экосистем. Они обнаружили, что 24% находятся под угрозой исчезновения из-за ряда угроз – от загрязнения до изменения климата, пишет AP.

"На большинство исследованных видов действует не одна угроза, а сразу несколько, которые вместе ведут к губительным последствиям", - добавила Сейер.

Результаты, опубликованные в журнале Nature, являются первыми исследователями, проанализировавшими глобальный риск для пресноводных видов. Предыдущие исследования были сосредоточены на наземных животных, включая млекопитающих, птиц и рептилий.

Эколог из Университета Дьюка Стюарт Пимм, не принимавший участия в исследовании, назвал проведенный анализ коллег "долгожданной и чрезвычайно важной работой", которые до сих пор никто не проводил.

"Почти каждая крупная река в Северной Америке и Европе существенно меняется", в частности, из-за строительства дамб, что ставит под угрозу пресноводные виды, сказал он.

В Южной Америке огромная экосистема реки Амазонки также сталкивается с угрозами из-за вырубки лесов, лесных пожаров и незаконной добычи золота, подчеркнула биология Патрисия Чарвет.

По ее словам, незаконные пожары для расчистки леса приводят к загрязняющим реку волнам пепла, а нелицензированные золотоискатели сбрасывают в воду ртуть.

"Реки и водно-болотные угодья концентрируют все, что происходит вокруг них. Если, скажем, произойдет разлив кислоты или нефти, это может угрожать целому виду. Этим животным больше некуда деваться", – отметила соавтор нового исследования из Бразильского федерального университета.

OBOZ.UA ранее писал, что экологи забили тревогу из-за того, что жирафы могут исчезнуть с лица Земли.

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