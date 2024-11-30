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Жирафы могут исчезнуть с лица Земли: экологи забили тревогу

Анна Боклажук
Наука Обоз
1 минута
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Жирафы могут исчезнуть с лица Земли: экологи забили тревогу

Популяция жирафов в диких саваннах Африки резко сократилась. Проблема выросла до тех масштабов, что экологи начали бить тревогу, а правительство США – принимать меры по защите этих животных.

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Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США недавно объявила предложение добавить жирафов в закон об исчезающих видах. Это будет первый случай, когда этот вид получит официальную защиту по закону, сообщает NY Post.

Экологи высоко оценили решение службы охраны природы.

Жирафы могут исчезнуть с лица Земли: экологи забили тревогу

"Эта акция поддержит сохранение жирафов, одновременно гарантируя, что Соединенные Штаты не будут способствовать дальнейшему их уменьшению", – сказала директор Службы рыбного хозяйства и дикой природы США Марта Уильямс.

Этот шаг направлен на уменьшение браконьерства жирафов путем ограничения импорта частей тела жирафов и продуктов, таких как ковры, ювелирные изделия и обувь из их останков. Эти предметы способствуют продолжительному сокращению популяции жирафов.

Жирафы могут исчезнуть с лица Земли: экологи забили тревогу

Жирафы сталкиваются с серьезной угрозой, поскольку популяция резко сократилась с более чем 150 000 особей в 1985 году до примерно 98 000 в 2015 году. Резкое падение в значительной степени объясняется утратой среды обитания из-за урбанизации, засухи, вызванной изменением климата, браконьерства ради мяса диких животных и нелегальной торговли.

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