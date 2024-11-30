Жирафы могут исчезнуть с лица Земли: экологи забили тревогу

Популяция жирафов в диких саваннах Африки резко сократилась. Проблема выросла до тех масштабов, что экологи начали бить тревогу, а правительство США – принимать меры по защите этих животных.

Видео дня

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США недавно объявила предложение добавить жирафов в закон об исчезающих видах. Это будет первый случай, когда этот вид получит официальную защиту по закону, сообщает NY Post.

Экологи высоко оценили решение службы охраны природы.

"Эта акция поддержит сохранение жирафов, одновременно гарантируя, что Соединенные Штаты не будут способствовать дальнейшему их уменьшению", – сказала директор Службы рыбного хозяйства и дикой природы США Марта Уильямс.

Этот шаг направлен на уменьшение браконьерства жирафов путем ограничения импорта частей тела жирафов и продуктов, таких как ковры, ювелирные изделия и обувь из их останков. Эти предметы способствуют продолжительному сокращению популяции жирафов.

Жирафы сталкиваются с серьезной угрозой, поскольку популяция резко сократилась с более чем 150 000 особей в 1985 году до примерно 98 000 в 2015 году. Резкое падение в значительной степени объясняется утратой среды обитания из-за урбанизации, засухи, вызванной изменением климата, браконьерства ради мяса диких животных и нелегальной торговли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что популяция африканских слонов за полвека сократилась на 90%. Они на грани вымирания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!