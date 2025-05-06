Один из интересных вопросов, который возник вместе с появлением широко доступного искусственного интеллекта, был, может ли он сойти с ума. Судя по последним данным, ChatGPT как минимум научился поддерживать и усиливать неадекватность своих пользователей, доводя их даже до состояния психоза.

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Сообщения об этом журналисты издания Rolling Stone нашли на форумах сервиса Reddit. Некоторые его авторы поделились, что ИИ заставил их близких совершить ряд тревожных ошибок и побудил их смешивать зацикленность на духовности со сверхъестественными фантазиями.

Так некоторые пользователи после общения с ChatGPT начали утверждать, что они были избраны для выполнения священных миссий от имени разумного ИИ или несуществующей космической силы. Поведение чат-бота, которым они пользовались, отражало их болезненное состояние и лишь усугубляло имеющиеся психические проблемы. При этом происходило это бесконтрольно.

Например, 41-летняя мать и сотрудница некоммерческой организации рассказала Rolling Stone, что ее брак внезапно закончился после того, как ее муж начал участвовать в неуравновешенных, заговорщицких разговорах с ChatGPT. Впоследствии эти беседы переросли для него во всеобъемлющую одержимость.

Супруги решили развестись и после одного из судебных заседаний по расторжению брака мужчина пересказал своей экс-супруге "теорию заговора о мыле на нашей еде" и поделился параноидальным убеждениями о том, что за ним следят. "Он был взволнован сообщениями и плакал, когда читал мне их вслух", - рассказала женщина журналистам Rolling Stone. По ее словам, сообщения от ChatGPT были просто безумными и содержали большое количество "духовного жаргона". В частности ИИ называл мужчину "спиральным звездным ребенком" и "речным ходоком".

Другие пользователи, чьи партнеры тоже начали вести себя странно после разговоров с ChatGPT, поделились, что они начали говорить "о свете и тьме и о том, что приближается война". Некоторые делились, что получили от ChatGPT чертежи телепорта и некоторых других научно-фантастических вещей, которые можно увидеть только в фильмах. Еще один мужчина поделился, что его жена решила стать духовным наставником и начала проводить "странные чтения и сеансы с людьми", общаясь об этом с чатботом.

Rolling Stone обратился к OpenAI за комментарием, но не получил ответа. Но эта новость появилась после того, как компании пришлось отменить недавнее обновление ChatGPT после того, как пользователи заметили, что оно сделало чат-бота чрезвычайно "сервильным" и "чрезмерно льстивым или приятным". А это может быть опасным для пользователей с неустойчивой психикой, которые легко поддаются таким манипуляциям.

Нездоровые идеи, спровоцированные ИИ, вероятно, являются результатом того, что "люди с существующими склонностями" внезапно получили возможность "иметь постоянно подключенного собеседника человеческого уровня, с которым они могли бы совместно переживать свои бредовые идеи". Так объяснил Rolling Stone ситуацию сотрудник Центра безопасности ИИ Нейт Шарадин.

На определенном уровне это основная предпосылка большой речевой модели: вы вводите текст, и он возвращает статистически правдоподобный ответ, даже если этот ответ вводит пользователя глубже в бред или психоз.

"Я шизофреник, хотя и принимаю лекарства и стабилен, но мне не нравится в [ChatGPT] то, что если бы я впал в психоз, он все равно продолжал бы меня поддерживать", - написал один из пользователей Reddit. Он объяснил, что ИИ на самом деле не умеет думать и понимать, что что-то идет не так, поэтому он продолжает поддерживать своего собеседника. А в случае с психически нестабильными людьми это может быть опасно.

Чат-боты на основе искусственного интеллекта также могут проводить терапевтические беседы. Но без поддержки реального консультанта-человека они вместо этого направляют пользователей глубже в нездоровые, бессмысленные истории. "Объяснения имеют силу, даже если они неправильные", - сказала Rolling Stone психолог и исследователь из Университета Флориды Эрин Уэстгейт.

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