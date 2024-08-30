В Атлантическом океане наблюдается температурная аномалия: ученые ломают голову над причинами

Вопреки постоянному повышению температуры океанических вод, большой участок Атлантического океана возле экватора в июне этого года начал охлаждаться с рекордной скоростью. А через короткий промежуток времени снова приобрел привычные температуры.

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Ученые пытаются понять, что повлекло за собой такое резкое похолодание. Однако пока однозначного объяснения не нашли, пишет LiveScience.

По словам исследователей, аномальный холодный участок океана, охватывающий несколько градусов к северу и югу от экватора, образовался в начале лета после полосы самых теплых поверхностных вод за более 40 лет. "Хотя известно, что этот регион колеблется между холодной и теплой фазами каждые несколько лет, но все же скорость, с которой на этот раз снизилась температура от рекордно высокой до низкой, является действительно беспрецедентной", – сказал научный сотрудник Университета Майами во Флориде Франц Тучен.

"Мы все еще ломаем голову относительно того, что происходит. Это может быть какая-то временная реакция, возникшая в результате процессов, которые мы не совсем понимаем", – рассказал старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), наблюдающий за набором буев в тропиках, собирающих данные о холоде в реальном времени, Майкл Макфаден.

По информации исследователей, температура поверхности моря в восточной экваториальной Атлантике была самой жаркой в феврале и марте, когда она превышала 30 градусов Цельсия. Франц Тучен подчеркнул, что это самые теплые месяцы за всю историю наблюдений с 1982 года. Однако в начале июня температуры начали резко снижаться, достигнув самой низкой температуры в конце июля – 25 градусов Цельсия.

Ученые прогнозировали, что похолодание может перерасти в Атлантическую Нинью – региональную климатическую модель, которая имеет тенденцию к увеличению количества осадков в Западной Африке и уменьшению их количества на северо-востоке Бразилии, а также в странах, омывающих Гвинейский залив, включая Гану, Нигерию и Камерун. .

Явление, которое не столь мощно, как Ла-Нинья в Тихом океане, и не наблюдалось с 2013 года, было бы утверждено, если бы холоднее средних температур продержались в течение трех месяцев, до конца августа. Однако холодный участок воды начал нагреваться в последние недели. "Поэтому вердикт окончательный – ее не будут классифицировать как Атлантическую Нинью", – подчеркнул Франц Тучен.

Ученые смоделировали несколько возможных климатических процессов, однако ни один из них не объяснил аномалии в Атлантическом океане.

Недавнее резкое похолодание, хоть и беспрецедентное, однако, по словам ученых, вряд ли его можно объяснить изменением климата, вызванным деятельностью человека. "Я не могу этого исключить. Но, по моему мнению, это естественная смена климатической системы над экваториальной Атлантикой", – сказал Макфаден.

Используя данные со спутников, океанических буев и других метеорологических инструментов, Тучен и Макфейден являются одними из нескольких климатологов, которые продолжают отслеживать холодный участок и любые будущие последствия, которые он будет иметь на окрестных континентах. Эти наблюдения могут занять месяцы, чтобы наконец-то разгадать загадку резкого изменения температуры в океане.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Земле фиксируют рекордную жару. И это привело к тому, что температура воды стала выше среднего на востоке и в центральной части Тихого океана.

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