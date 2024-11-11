Бой за самок: у украинской антарктической станции пингвины устроили 'войны'. Видео

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", где гнездится несколько тысяч пингвинов, заметили "войны". Самцы пингвинов Адели устроили бой, чтобы продемонстрировать свою храбрость перед самками.

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Уникальное видео клювого спора снял сисадмин 29-й УАЭ Александр Мацибура. Украинский полярник выложил ролик на странице Национальный антарктический научный центр в сети Facebook.

Несмотря на то, что пингвины Адели – самый маленький вид пингвинов в Антарктике (высота взрослой птицы составляет всего 70-73 см), они достаточно агрессивны, говорят ученые.

Известно, что "адельки" могут даже защищаться от более мощных потенциальных хищников – тюленей или крупных морских птиц.

"С началом брачного сезона самцы Адели хотят продемонстрировать себя самкам и могут вступать в бой клювами с соперником. В такой схватке оба пингвина наклоняются вперед и вверх, раскрывают клювы и бьют ими друг друга. А чтобы защитить глаза, прищуривают их наполовину", – рассказали украинские полярники.

В момент схватки Адели издают еще и угрожающие звуки, чтобы испугать соперника.

Ученые подтвердили, что самцы с агрессивным поведением имеют большее потомство.

OBOZ.UA ранее писал, что возле украинской антарктической станции заметили первое яйцо.

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