Астрономы заметили в космосе 'венок' и 'елку'. Фото

Похоже, вся Вселенная готовится к Рождеству. Астрономы заметили в космосе скопления, очень похожие на праздничный венок и елку.

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Новое изображение NGC 602, объединяющее данные рентгеновской обсерватории NASA Chandra и космического телескопа Джеймса Вебба, напоминает венок из вечнозеленых веточек. А NGC 2264, из-за особой формы, называют "скоплением рождественской елки", пишет TechExplorist.

По словам астрономов, на фотографии, предоставленной Chandra и Вебба, можно четко увидеть темную кольцевидную форму вокруг скопления звезд. Интересно, что это плотное облако пыли представлено в праздничных красках.

Зеленые цвета и мягкие перистые края кольцевой тучи делают ее похожей на венок из вечнозеленых веток. А красные брызги, представляющие рентгеновские лучи, добавляют тень и помогают выделить разные слои внутри этого облака, говорят исследователи.

Изображение также наполнено яркими красочными огнями синего, золотого, белого, оранжевого и красного цветов, представляющих скопление. Некоторые огоньки сверкают острыми, похожими на звезды, шипами, а другие сияют мягким светом, описывают астрономы.

Исследователи советуют присмотреться внимательнее к этому праздничному снимку, чтобы увидеть, что многие сияющие точки имеют спиралевидную форму, ведь это далекие галактики.

Кроме космического венка, было также изучено другое звездное скопление – NGC 2264, известное как "скопление елки". По словам экспертов, оно состоит из молодых звезд в возрасте от одного до пяти миллионов лет.

Новое изображение NGC 2264 объединяет рентгеновские данные Chandra с оптическими фотографиями, сделанными астрофотографом Майклом Клоу с помощью телескопа в Аризоне.

На этом снимке можно хорошо рассмотреть нежные зеленые облака в форме конусов, похожих на вечнозеленые деревья. Маленькие точки белого, синего, фиолетового и красного света, звезды в скоплении, разбросанные по облаку, превращая ее в праздничную космическую елку, говорят исследователи.

Эти открытия не только создают праздничное настроение в канун рождественско-новогодних праздников, но и дают астрономам новое представление о том, как звезды рождаются, живут и умирают в космосе и как Вселенная менялась в течение миллиардов лет, отмечают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический телескоп Джеймса Уэбба сделал невероятную фотографию звездного скопления.

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