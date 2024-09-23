У Земли на два месяца появится вторая Луна: как такое возможно. Фото

Ученые заявили, что 29 сентября гравитационное поле Земли привлечет к планете астероид. И до 25 ноября этот космический камень, длиной примерно с городской автобус, будет вращаться вокруг планеты словно вторая Луна.

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Согласно исследованию, после двухмесячной экскурсии этот космический объект вернется домой – в вращающийся вокруг Солнца пояс астероидов. Однако в 2055 году он снова вернется на орбиту Земли, пишет Space.com.

"Объект, который собирается посетить нас, принадлежит к поясу астероидов Арджуна, вторичному поясу астероидов, состоящему из космических камней, орбиты которых очень похожи на орбиты Земли", – рассказал профессор Мадридского университета Комплутенсе и ведущий автор исследования Карлос де ла Фуенте Маркос.

По словам ученого, некоторые астероиды в поясе Арджуны могут приближаться относительно близко к Земле – примерно на 4,5 млн км. Если они двигаются относительно медленно для астероидов – со скоростью примерно 3540 км/ч, то на их пути сильнее обычного влияет гравитация Земли.

"При этих условиях объект может стать временным спутником Земли", – добавил Маркос.

Исследователи рассказали, что астероид протяженностью 10 метров и диаметром около 3474 км является крошечным по сравнению с Луной и его трудно будет заметить в небе.

"Объект будет слишком малым и тусклым для типичных любительских телескопов и биноклей. Он находится в пределах яркости телескопов, использующих профессиональные астрономы", – отметил ведущий автор исследования.

По словам ученых, астероид был обнаружен 7 августа с помощью программы Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas), финансируемой NASA. И это не первый странствующий спутник, кружащийся у Земли. Наша планета уже имела такие мини-месяцы в 1981 и 2022 годах.

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