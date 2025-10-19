Астрономы обнаружили аномальный тип звезд в космосе: в чем его загадочность

Сложные системы обнаружения на основе алгоритмов искусственного интеллекта, которые используются NASA, зафиксировали аномальную сверхновую под названием SN 2023zkd. Сверхновая – это звезда, которая взрывается и из-за этого внезапно и очень сильно увеличивает свою яркость. Обнаруженная сверхновая особенна тем, что она имела странные паттерны яркости в виде двух пиков.

Об этом пишет ECONews. Сверхновая SN 2023zkd находится на расстоянии около 730 миллионов световых лет от Земли.

Автоматизированная система наблюдения Zwicky Transient Facility обнаружила эту необычную вспышку через несколько часов после ее возникновения. Это позволило быстро провести дальнейшие наблюдения с помощью различных телескопов по всему миру.

"Программное обеспечение для машинного обучения, созданное в Университете Калифорнии в Санта-Крусе, сыграло важную роль в обнаружении этого необычного явления", – сказано в сообщении.

Что известно о новом типе сверхновой

SN 2023zkd проявляла очень странные свойства, которые проявлялись в виде двух максимумов яркости с интервалом примерно 240 дней и непрерывного излучения в течение примерно четырех лет до ее открытия. Это было необычно, учитывая обычные паттерны сверхновой, и создавало особые условия для гибели звезды.

Научное сообщество пришло к выводу, что эта сверхновая была вызвана взаимодействием гигантской звезды с черной дырой-спутником в двойной системе, которое произошло "катастрофическим образом". Чем ближе были две поверхности, звезда и черная дыра, тем сильнее гравитационное давление последней действовало на первую. Это вызвало взрывную смерть звезды, прежде чем она могла быть полностью поглощена.

"Этот взрыв был лучшим доказательством того, что тесное взаимодействие массивных звезд с черными дырами действительно может вызвать звездные взрывы. Звезда в течение многих лет постепенно отдавала материю в космос, образуя кольца газа и пыли, на которые и повлиял взрыв. Начальный пик образовался, когда выброс попал на окружающую материю, а второй пик позже был вызван взаимодействием с, очевидно, более плотным дискообразным облаком звездных обломков", – сказано в статье.

