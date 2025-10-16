В Солнечной системе может скрываться неизвестный мир размером с Землю: и это не планета Х

Пока одни астрономы упорно продолжают поиски Планеты Х в нашей Солнечной системе, другие считают, что обнаружили доказательства существования другой ранее неизвестной планеты в отдаленном ее уголке. Гипотетический мир получил название "Планета Y" и уже имеет определенные предварительные оценки – он может быть примерно такого же размера, как Земля, и существовать рядом с другим популярным кандидатом на роль девятой планеты.

Об этой гипотезе рассказало издание Live Science. А также о сомнениях, которые вызывает в среде астрономов потенциальное существование планеты Y.

Поиски девятого мира Солнечной системы начались после открытия Нептуна в 1846 году и временно прекратились в 1930-х годах с открытием Плутона, который был впоследствии переведен в статус карликовой планеты в 2006 году. Работы в этом направлении возобновились в 2016 году, когда астрономы Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин предложили свою гипотезу "Девятой планеты". Их гипотеза предполагала, что необычные орбиты около дюжины крупных объектов за Нептуном могут быть вызваны гравитационным притяжением массивного тела.

Этот гипотетический мир, также известный как Планета X, вероятно, скрывается где-то в поясе Койпера – гигантском диске из астероидов, комет и карликовых планет, в который входит и Плутон. Они вращаются вокруг Солнца за пределами орбит восьми известных планет. Но обнаружить загадочную планету до сих пор так и не удалось.

Теперь, в исследовании, опубликованном 21 августа в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, другая группа исследователей утверждает, что обнаружила доказательства существования совершенно новой Девятой планеты (P9), которую они назвали планетой Y. Этот гипотетический мир, который также может скрываться в поясе Койпера, мог бы быть примерно вдвое ближе к Земле, чем планета X, и, возможно, он гораздо ближе по размеру к нашей собственной планете. Его потенциальное существование не отвергает теорию планеты X, отметили исследователи.

Группа пришла к такому выводу, проанализировав траектории 50 объектов пояса Койпера (KBO) и обнаружив, что они наклонены примерно на 15 градусов по сравнению с остальными планетами Солнечной системы. Единственное, что может объяснить этот наклон, — существование скрытого мира, утверждают они.

"Мы начали пытаться придумать другие объяснения, кроме планеты, которые могли бы объяснить наклон, но мы обнаружили, что на самом деле там нужна планета", — недавно рассказал CNN ведущий автор исследования Амир Сирадж, астрофизик из Принстонского университета. Он отметил, что опубликованная статья не является сообщением об открытии планеты. "Но это, безусловно, открытие головоломки, для которой планета является вероятным решением", — сказал Сирадж.

Основываясь на своих расчетах, исследовательская группа считает, что Планета Y, вероятно, является каменистым объектом с массой где-то между массой Меркурия и Земли. Это значительно меньше предполагаемой массы Планеты X, которая, по предварительным расчетам, может быть газовым гигантом, до 10 раз массивнее Земли.

Исследователи также предполагают, что Планета Y находится где-то в 100-200 раз дальше от Солнца, чем Земля. Это не слишком далеко от орбиты Нептуна, который вращается вокруг Солнца на расстоянии, в 30 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца, и гораздо ближе к нам, чем Планета X, которая, вероятно, находится как минимум в 400 раз дальше от Солнца, чем Земля. На таких расстояниях обе планеты отражают очень мало света обратно на Землю, что затрудняет их прямое обнаружение.

Если Планета Y существует, она также будет наклонена на 10 градусов по сравнению с плоскостью орбиты, общей для восьми известных планет. И этот фактор также затрудняет ее обнаружение, пишут исследователи.

Саманта Лоулер, астроном из Университета Реджайны в Саскачеване и критик гипотезы Планеты X, сообщила CNN, что результаты "не окончательные", в основном из-за небольшой выборки объектов пояса Койпера, включенных в исследование. Патрик София Ликавка, астроном из Университета Киндай в Японии, который специализируется на объектах пояса Койпера, добавил, что Планета Y является "вероятной", но требует больше наблюдений, чтобы считаться возможной

Чтобы полностью доказать существование планеты Y или планеты X, исследователям либо очень повезет и они смогут непосредственно наблюдать эти неуловимые миры, либо им придется найти гораздо больше объектов пояса Койпера, которые соответствуют выявленным закономерностям. Это может занять совсем немного времени благодаря недавнему запуску обсерватории Веры К. Рубин в Чили, которая начала сканирование ночного неба с помощью самой большой в мире цифровой камеры. Многие эксперты считают, что в ближайшие годы это исследование обнаружит еще тысячи объектов пояса Койпера, что может предоставить данные, необходимые для подтверждения этих теорий.

Об этом говорит и автор нового исследования Амир Сирадж. "Если планета Y окажется в поле зрения телескопа, он сможет обнаружить ее непосредственно", — предполагает он. Но, в то же время, если исследователи не найдут то, что ищут, в это время, обе теории может быть окончательно отвергнуты.

Планета Y – не единственный альтернативный кандидат на Девятую планету, появившийся в последние годы. Было предложено несколько других гипотетических миров. Впрочем, практически все предположения были в конце концов отвергнуты.

Существует также вероятность, что несколько планет-изгоев — миров, выброшенных из далеких звездных систем и затем захваченных гравитацией Солнца, — могут скрываться от нашей родной звезды. В 2023 году расчеты Сираджа показали, что на самых дальних окраинах Солнечной системы может быть место для пяти каменистых планет, похожих на Землю.

Некоторые астрономы также предложили альтернативные объяснения существования Планеты X, в том числе предположение, что гравитационные аномалии на самом деле вызваны молодой черной дырой или являются следствием какой-то альтернативной формы гравитации, которую мы пока не понимаем. Другие предполагают, что этот скрытый мир может быть меньше, чем мы думаем, и, возможно, окружен десятками лун.

С другой стороны, некоторые эксперты считают, что недавнее открытие нескольких кандидатов в карликовые планеты в поясе Койпера, включая 2017 OF201 и 2023 KQ14, о которых было объявлено в мае и июле соответственно, — снижает вероятность существования Планеты X, поскольку эти объекты ведут себя не так, как предполагает эта теория. На данный момент мы можем быть уверены лишь в том, что нам еще много предстоит узнать о дальних окраинах нашего космического пространства.

