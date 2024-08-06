Астрономы обнаружили 10 мертвых звездных 'монстров' в самом центре Млечного Пути

Астрономы из Национального радиоастрономического фонда США обнаружили новые нейтронные звезды, также называемые "мертвыми", поскольку они находятся на последнем этапе эволюции, вблизи центра Млечного Пути. Исследователи называют небесные тела "монстрами", ведь из-за чрезмерно плотного строения и быстрого вращения они приобретают причудливые формы и способны поглощать меньших соседей.

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Неизвестные пульсары, объекты, двигающиеся вокруг своей оси со скоростью до 700 раз в секунду и излучающие радиацию, размещены в скоплении Terzan 5 в созвездии Стрельца, пишет Space.com. Космические тела находятся в 18 000 световых лет от Земли.

"Очень необычно находить новых экзотических пульсаров. Но действительно увлекательно широкое разнообразие таких "чудаков" в одном скоплении", – отметил ученый Скотт Рэнсом.

Американские астрономы обнаружили новые небесные тела с помощью телескопов Green Bank и MeerKAT. Исследователям удалось зафиксировать около 3600 пульсаров, однако только 20 из них привлекли наибольшее внимание.

По словам ученых, две нейтронные звезды, которые образуют редкий целостный объект, называются "вампирами". В таком сочетании более сильное и большее небесное тело извлекает материю из меньшего, подобно процессу питания сказочного персонажа. Перенесенное вещество увеличивает скорость вращения, которая может достигать сотни раз в секунду.

Также ученым удалось обнаружить других космических "монстров" – паучьих пульсаров. Эти объекты также известны под названием "Красные" или "Черные вдовы", в зависимости от строения звезды-компаньона. Такие типы нейтронных тел уничтожают меньших соседей, используя высокоэнергетическое излучение.

Ученые отмечают, что открытие новых небесных объектов поможет лучше исследовать устройство пульсаров и понять влияние эволюции в созвездиях на них.

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