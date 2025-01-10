Астроном-любитель использовал старую технику для исследования Юпитера и обнаружил нечто удивительное

Используя коммерчески доступные старенькие телескопы и спектральные фильтры, астроном-любитель по имени Стив Хилл решил проверить давнюю теорию о том, что культовые закрученные тучи Юпитера состоят из замерзшего аммиака. Собрав данные для картографирования содержания этого газа в атмосфере планеты, исследователь обнаружил нечто удивительное.

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Хилл нашел доказательства, противоречащие предыдущим моделям состава атмосферы газового гиганта. Выяснилось, что аммиачный лед не может являться основным компонентом облаков Юпитера, пишет Space.com.

"Я был заинтригован. Сначала сомневался, что метод Стива может создавать такие подробные карты аммиака", – поделился впечатлениями ученый из Оксфордского университета Патрик Ирвин. Но анализы развеяли сомнения, ведь стало ясно, что астроном-любитель открыл данные, ставшие неожиданностью для научного мира.

Предварительные предположения относительно туч Юпитера

Известно, что атмосфера Юпитера в основном состоит из водорода и гелия, с небольшим количеством аммиака, метана, водяного пара и других газов. Эти последние компоненты конденсируются на разных уровнях, образуя облака, отражающие солнечный свет, создавая особый вид планеты, объясняют специалисты.

Поскольку аммиак, как известно, присутствует в атмосфере Юпитера и, по прогнозам, образует облака при самом низком давлении из всех известных газов, ученые до сих пор предполагали, что основные наблюдаемые верхние облака планеты состоят из аммиачного льда.

"Поскольку мы видим газообразный аммиак в атмосфере Юпитера, то предполагали, что его основные облака, скорее всего, состоят из аммиачного льда", – сказал ученый.

Когда Стив Хилл представил общественности свои первые наблюдения за Юпитером, Ирвин Патрик связался с астрономом-любителем, чтобы понять, на чем основываются его исследования.

Новые исследования

Выяснилось, что Стив работал с техникой, впервые использованной в 70-х и 80-х годах, используя видимые полосы поглощения аммиака и метана на красных длинах волн. Несмотря на то, что эта методика хорошо известна, с тех пор ее мало использовали ученые, сказал Ирвин.

По словам экспертов, этот метод называется анализом глубины полосы и используется для оценки концентрации газа на основе того, сколько света поглощается на длинах волн, характерных для газа.

Хилл использовал полосы поглощения метана и аммиака, обе хорошо известные характеристики в видимом спектре Юпитера, чтобы вычислить избыток этих газов над вершинами облаков планеты. В ходе исследования Стив смог рассчитать и составить карту распределения аммиака в облаках Юпитера с удивительно высокой точностью.

"Мы знаем, что метан хорошо смешанный в атмосфере, и хорошо оцениваем его избыток. Так что можем использовать разницу в отображении между изображениями, которые наблюдаются в этих двух полосах поглощения, чтобы определить давление в верхней части облака и относительное количество аммиака", – пояснил Ирвин.

Исследователи обнаружили, что отраженный свет поступает из облачных слоев, где атмосферное давление будет слишком высоким, а температура слишком высокой для конденсации аммиака. Так что аммиачный лед не может быть основным компонентом облаков Юпитера.

Моделирование Стива предполагает, что облака, скорее всего, состоят из гидросульфида аммония и, возможно, образуется в результате фотохимических реакций в атмосфере, поскольку цвет облаков не соответствует чистому льду.

И астроном-любитель и учёные совместно пришли к выводу, что в атмосфере Юпитера происходит много сложной фотохимии. Наблюдение и теория Хилла были подтверждены с помощью Ирвина по сравнению с более современными методами и телескопами.

Эта работа подчеркивает, что взносы как профессиональных ученых, так и астрономов-любителей расширяют границы понимания Вселенной, подчеркивают специалисты.

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