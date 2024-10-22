Астроном-художник визуализировал сотни экзопланет: некоторые из них могут содержать жизнь. Фото

С помощью реальных научных данных художник Мартин Варгич визуализировал сотни экзопланет, некоторые могут содержать жизнь. Словацкий художник подчеркнул, что поскольку "нет способа определить, как на самом деле выглядят разные экзопланеты в деталях, это делает их богатым пространством для творчества".

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До 1990-х годов ученые не могли быть уверены, что звезды за Солнцем также имеют вращающиеся вокруг них планеты. С момента открытия первой внесолнечной планеты или экзопланеты, примерно 30 лет назад, было обнаружено более 6000 этих далеких миров, тысячи других обнаружены, но еще не подтверждены, пишет Space.com.

По определению ученых, экзопланета – это любая планета вне солнечной системы. Чаще всего под этим словом понимают вращающиеся вокруг своей звезды планеты, пишет Nauka.ua.

Каталог экзопланет, который каждый раз пополняется, содержит множество поражающих планет. Есть в списке такие горячие планеты, на которых льется железный дождь или планеты с бешеными ветрами, наполненными стеклом. Неудивительно, что экзопланеты захватывают людей и за пределами научной академии.

"Я интересовался астрономией с тех пор как себя помню. И меня всегда увлекала идея о том, что другие планеты вращаются вокруг далеких звезд, не похожих ни на что в Солнечной системе", – сказал словацкий художник и автор "Интересного космического компендиума" Мартин Варгич.

26-летний художник еще в 2015 году создал первую версию инфографики экзопланеты. "После публикации моей первой книги, посвященной картам и инфографике, я решил создать еще одну визуальную книгу, на этот раз сосредоточенную на Вселенной, астрономии и космической разведке", – добавил Мартин.

В книге Варгича целый раздел посвящен экзопланетам. Художник привел в порядок далекие миры по температуре – страница за страницей поднимаясь от ледовых, похожих на Нептун, до горящих раскаленных газовых гигантов, которые называются "горячими Юпитерами".

"Подавляющее большинство существующих экзопланет никогда раньше не изображалось графически. Они существуют в сознании людей просто как серия чисел и цифр, описывающих их разные орбитальные параметры и размеры. А графика придает текстуру, цвет и форму. Они становятся настоящими, некоторые из них, возможно, содержат жизнь", – предположил Мартин Варгич.

Художник добавил, что в ближайшем будущем планирует продолжать делать еще большие художественные визуализации отдельных экзопланетных систем. "Я хотел бы закончить еще большую версию плаката, которая включала все известные экзопланеты, но это может занять несколько лет", – сказал Варгич.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафиксировал уникальную экзопланету.

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