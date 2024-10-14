'Мы впервые видим нечто подобное': космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил у Земли 'паровой мир'

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал уникальную экзопланету. Исследователи обнаружили, что она является первым подобным "паровым миром" возле Земли.

Видео дня

Расположенная примерно в 100 световых годах от Земли, экзопланета окутана толстой оболочкой пара. Ученые признались, что "впервые видит нечто подобное", пишет Space.com.

Зафиксированная JWST экзопланета обозначена GJ 9827 d. По словам исследователей, она примерно вдвое больше Земли и имеет атмосферу, которая почти полностью состоит из водяной пары.

Астрономы давно предполагали, что "паровые миры", такие как GJ 9827 d, могут существовать, но это первый раз, когда такую экзопланету удалось зафиксировать.

"Это первый раз, когда мы видим нечто подобное. Кажется, что эта планета состоит в большинстве своем из горячей водяной пары, поэтому мы называем ее "паровым миром", – сказал в заявлении член команды и бывший студент Мичиганского университета Эшан Рауль, который сейчас учится в Университете Висконсина-Мэдисон.

По словам Рауля, эта экзопланета вряд ли поддерживает жизнь, но она может помочь астрономам изучить другие малые экзопланеты, пригодные для жизни.

В 2023 году космический телескоп Хаббл обнаружил первые соблазнительные признаки водяного пара в атмосфере GJ 9827 d. Чувствительность JWST и его прибора для изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевом спектрографе (NIRISS) позволила исследовательской группе обнаружить, что эта экзопланета имеет не только намеки на водяной пар.

"Это был очень сюрреалистический момент. Мы искали именно водные миры, потому что была гипотеза, что они могут существовать. Если они реальны, это действительно заставляет вас задуматься, что там еще может быть", – сказал Рауль.

Команда исследователей считает, что существует еще много миров, подобных GJ 9827 d, которые следует открыть.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что телескоп Джеймса Уэбба нашел на заре Вселенной облако углерода, являющегося решающим элементом в создании жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!