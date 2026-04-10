Астронавты миссии Artemis II возвращаются домой с Луны: что может пойти не так

Четыре астронавта миссии Artemis II возвращаются на Землю после 10-дневного путешествия вокруг Луны. В пятницу они начали финальный этап полета на корабле Orion, который должен приводниться в Тихом океане у побережья Южной Калифорнии.

Корабль с экипажем отделился от сервисного модуля перед входом в атмосферу. Далее аппарат пройдет через плотные слои атмосферы с высокой температурой, после чего должно произойти короткое исчезновение связи и спуск на парашютах в воду.

Данные о миссии обнародовало Reuters со ссылкой на NASA, которое координирует программу Artemis. Там уточнили, что приводнение ожидается вблизи Сан-Диего, а сам процесс возвращения займет менее 15 минут после входа в атмосферу. В ведомстве отметили: "Если все пойдет по плану, экипаж безопасно завершит исторический полет и вернется на Землю".

Миссия Artemis II стала первой пилотируемой экспедицией к окрестностям Луны за более чем полвека. Последний раз люди летали туда во время программы Apollo в 1970-х годах. На этот раз в состав экипажа вошли Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.

Новый этап исследований

Этот полет стал важным шагом перед будущей высадкой людей на Луну. NASA рассматривает миссию как генеральную репетицию перед следующими этапами программы, которые предусматривают возвращение астронавтов на поверхность спутника впервые с 1972 года.

Интересно, что экипаж установил и определенные рекорды. Они отдалились от Земли более чем на 252 тысячи миль, превысив достижения миссии Apollo 13. И в то же время каждый из них вошел в историю по-своему: Гловер стал первым темнокожим астронавтом в лунной миссии, Кох – первой женщиной, а Хансен – первым представителем другой страны.

Стоит сказать простую вещь. Для многих это не просто технический полет, а символ возвращения к большим космическим амбициям. Хотя, конечно, все решают детали – особенно во время возвращения.

Ключевые риски полета

Важнейшим этапом остается вход в атмосферу. Orion движется со скоростью около 40 тысяч километров в час, и температура вокруг капсулы может достигать примерно 2760 градусов по Цельсию.

Именно поэтому тепловой щит корабля проходит критическое испытание. Во время беспилотной миссии Artemis I в 2022 году инженеры зафиксировали неожиданно сильный нагрев и повреждения, и после этого траекторию спуска изменили, чтобы уменьшить риски.

Однако даже с корректировками остается много факторов, которые должны сработать точно. Это и правильный угол входа в атмосферу, и работа двигателей коррекции, и погодные условия в районе приводнения. NASA отмечает, что прогнозы пока благоприятные, но окончательное решение зависит от ситуации в океане.

Парашюты и приводнение

После прохождения верхних слоев атмосферы корабль переходит в финальную фазу спуска. Примерно через шесть минут после потери связи капсула снова выходит на контакт и раскрывает парашюты. Весь этот участок полета длится менее четверти часа, но именно он считается одним из самых напряженных.

Далее Orion должен приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии. После этого к капсуле подойдут спасательные команды. Они закрепят аппарат, поднимут его на корабль и помогут астронавтам покинуть капсулу по одному. По оценкам NASA, этот процесс займет около часа.

Перед входом в атмосферу корабль выполнил серию корректирующих маневров. Последний импульс двигателей запланировали примерно за пять часов до приводнения. Именно эти маневры обеспечивают правильную траекторию спуска.

Иначе говоря, даже небольшое отклонение могло бы изменить точку посадки или увеличить нагрузку на корпус. Но инженеры старались это учесть заранее, еще после предварительного тестового полета.

Из-за измененной траектории уменьшилась и зона возможного приводнения. Это означает, что вариантов для маневра в случае непогоды стало меньше. В то же время в NASA заверили, что погодные условия в выбранной зоне остаются приемлемыми.

И все же, даже при благоприятном прогнозе, океан может вести себя непредсказуемо. Поэтому команды отслеживают ситуацию буквально в реальном времени.

Что может пойти не так

Для безопасного возвращения траектория корабля должна быть под точным углом 6,1 градуса к горизонту. Если он будет меньше, капсула может отскочить от плотных слоев атмосферы и снова выйти в космос. Если же большим – аппарат войдет слишком резко и рискует сгореть из-за экстремальной нагрузки.

Напряженности добавляет опыт предыдущего полета. Во время беспилотной миссии "Артемида І" теплозащитный экран получил повреждения более чем в 100 местах, и это заставило инженеров внимательнее подойти к подготовке нынешнего возвращения.

Что происходит после приводнения, выглядит довольно четко, хотя на практике может быть немного нервно. Капсула может сесть в воду по-разному – вертикально, перевернутой или даже на боку. Но система стабилизации предусмотрена.

В верхней части аппарата расположены пять надувных подушек. Они автоматически наполняются воздухом и помогают вернуть капсулу в правильное вертикальное положение. После этого к месту приводнения подходят спасательные группы. Водолазы и медики ВМС США осматривают астронавтов прямо на месте. Затем их по очереди поднимают на вертолеты.

Конечная точка маршрута – десантный корабль USS John P Murtha. Именно там экипаж проходит первичный осмотр и завершает свое путешествие.

Напомним, американское космическое агентство NASA объявило о радикальном изменении стратегии освоения Луны. Вместо создания и развития орбитальной станции Lunar Gateway агентство планирует создать полноценную базу непосредственно на поверхности спутника Земли. Стоимость проекта оценивается примерно в $20 миллиардов, а реализация займет около семи лет.

