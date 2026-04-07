Закат Земли: NASA показало новую фотографию, сделанную миссией Artemis II

Американское космическое агентство NASA обнародовало серию уникальных снимков, сделанных астронавтами миссии "Артемида-2" (Artemis II) во время семичасового наблюдения за поверхностью Луны. Среди них – фото "заката Земли", когда астронавты увидели, как наша планета скрывается за горизонтом своего спутника.

Это изображение опубликовано на странице миссии в соцсети Х. Последний раз подобное явление видели участники миссии Apollo еще 58 лет назад.

Во время полета миссия Artemis II совершила облет Луны, а космический корабль Orion подошел к поверхности естественного спутника Земли примерно на 6500 километров. Полет стал важным шагом программы возвращения человека к исследованию дальнего космоса.

Экипажу также удалось установить новое достижение – астронавты отдалились от Земли более чем на 406 тысяч километров. Таким образом они превзошли рекорд, установленный во время миссии Apollo 13, который удерживался более 50 лет.

Исторический облет вокруг Луны длился около 7 часов. За это время астронавты смогли увидеть участки обратной стороны спутника Земли, которые ранее никогда не наблюдались непосредственно человеческим глазом. Солнечный свет освещал примерно 21% этой "темной" стороны, благодаря чему удалось рассмотреть кратеры, застывшие лавовые потоки и другие геологические образования.

Экипаж космического корабля – Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Гансен – работал в две смены и сделал около 10 тысяч фотографий.

Когда корабль Orion зашел за Луну, связь с Землей прервалась примерно на 40 минут. Именно в этот период астронавты увидели редкое явление – Earthset, или "заход Земли", когда наша планета постепенно исчезает за кратерным горизонтом Луны.

Подобную картину в последний раз наблюдали участники миссии Apollo 8 в 1968 году. Тогда астронавт Билл Андерсон сделал одну из самых известных космических фотографий в истории – "Восход Земли", на которой наша планета возвышается над пустынной поверхностью Луны.

Впрочем, астронавты Artemis II также сфотографировали, как Земля восходит над Луной, назвав фотографию "Рассвет Земли".

Напомним, американское космическое агентство NASA объявило о радикальном изменении стратегии освоения Луны. Вместо создания и развития орбитальной станции Lunar Gateway агентство планирует создать полноценную базу непосредственно на поверхности спутника Земли. Стоимость проекта оценивается примерно в $20 миллиардов, а реализация продлится около семи лет.

Як сообщал OBOZ.UA, впервые в истории люди увидели обратную сторону Луны собственными глазами. Это сделали астронавты NASA на шестые сутки полета миссии Artemis II.

