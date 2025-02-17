Астероид 'убийца городов' может врезаться в нашего соседа: ученые уточнили прогноз на 2032 год

Астероид 2024 года YR4, который называют "убийцей городов", по данным NASA имеет 2,3% шансов столкнуться с Землей в 2032 году. Но, согласно новым оценкам, он может также влететь в Луну.

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Правда, вероятность столкновения опасного космического камня со спутником нашей планеты составляет всего 0,3%. Но эти расчеты еще не окончательны, поскольку путь астероида очень изменчив, пишет Space.com.

Потенциально опасный космический камень 2024 YR4 имеет около 55 метров в диаметре и движется со скоростью почти 48 000 км/ч. Ученые NASA повысили вероятность столкновения астероида с Землей 22 декабря 2032 с 1,2% до 2,3%.

Ученые успокаивают, что уничтожить планету эта глыба не сможет, но сравнить с землей большой город ей по силам. Ведь при вероятном столкновении астероид может высвободить около 8 мегатонн энергии, что в 500 раз больше энергии, высвобожденной атомной бомбой, разрушившей Хиросиму в Японии.

Однако ученые задумались над вопросом: а что будет, если этот камень из космоса влетит в Луну? Инженер по эксплуатации Catalina Sky Survey Университета Аризоны Дэвид Ренкин заявил, что вероятность столкновения астероида с нашим естественным спутником составляет 0,3%.

Если столкновение с Луной произойдет, земляне от этого серьезно не пострадают, уверяют исследователи.

"Существует возможность того, что это приведет к выбросу определенного материала, который может ударить Землю. Но я очень сомневаюсь, что это повлечет за собой какую-то серьезную угрозу, – сказал Ранкин.

И этот "бум" был бы заметен с Земли. Ведь исходя из текущих оценок ученых, столкновение с Луной может высвободить больше энергии, чем 340 бомб Хиросимы. "Вероятно, это будет хорошо видно с Земли", – добавил Дэвид.

Профессор планетарологии в Имперском колледже Лондона Гарет Коллинз подчеркнул, что во время вероятного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной "на Земле мы были бы в безопасности". Он добавил, что любой материал, выброшенный в результате столкновения, скорее всего, сгорит в атмосфере.

По информации астрономов, за свою историю Луна подвергалась бесчисленным бомбардировкам астероидами, о чем свидетельствуют его многочисленные кратеры на поверхности. Если бы спутник Земли получил удар 2024 YR4, на нем остался бы кратер диаметром до 2 километров, прогнозируют специалисты. Это просто выбоина по сравнению с крупнейшим кратером Луны – бассейном Южный полюс-Эйткен, охватывающий более 2400 км в диаметре.

Однако вероятность того, что "убийца городов" столкнется с Землей или Луной, очень низка. Международная группа ученых получила разрешение на экстренное использование космического телескопа Джеймса Вебба (JWST), чтобы узнать больше о размере и траектории космического камня.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые NASA назвали страны, которые могут пострадать от астероида "убийца городов".

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