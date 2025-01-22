Археологи разглядели на стенке цистерны в Ливии загадочное человеческое лицо. Фото

Археологи, раскапывавшие древний город Птолемаида на средиземноморском побережье Ливии, обнаружили необычную находку. Исследователи разглядели на стенке цистерны каменное лицо.

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Неизвестный объект ученые датируют IV-III веком до н.э. По словам ученых, найденное лицо имеет определенное сходство с вырубленными на стенах ливийского святилища в Слонте, пишет HeritageDaily.

Раскопки, проведенные Варшавским университетом, обнаружили интересную виллу. По словам ученых, в восточной части древнего поместья они обнаружили небольшой дворик, окруженный кухней, лестницей на верхний этаж и комнатой с отремонтированным мозаичным полом.

Исследователей заинтересовала и хозяйственная зона виллы с передовой системой водоснабжения, где перистильный бассейн собирал дождевую воду и направлял ее в две подземные цистерны.

При более детальном осмотре одной из цистерн археологи обнаружили на ее стенке человеческое лицо, изваянное из гидравлического раствора.

"Лицо имеет определенное сходство с человеческими лицами, высеченными на стенах ливийского святилища в Слонте, расположенном к югу от Кирены. Возможно, владелец дома или люди, вовлеченные в создание изображения, были ливийского происхождения", – сказал глава Польской археологической миссии в Птолемаиде Петр Яворский.

"Благодаря эпиграфическим источникам известно, что, по крайней мере, с I века до нашей эры гражданство греческих городов Киренаики предоставлялось также быстро ассимилируемым представителям ливийских элит", – добавил доктор Яворский.

Известно, что Птолемаида находится в Киренаике, исторической области в современной северо-восточной Ливии. По словам историков, это поселение было основано династией Птолемеев и служило портом для города Барка, расположенного в 24 километрах вглубь страны.

Птолемаида попала под контроль Рима в 96 году до нашей эры и вскоре была включена в римскую провинцию Крит и Киренаику. После административных реформ императора Диоклетиана город стал столицей провинции Ливия Верхняя, также известной как Ливийский Пентаполь, говорят историки.

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