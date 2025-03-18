Археологи обнаружили доказательства существования бюрократии 4000 лет назад: люди записывали абсолютно все

Археологи из Британского музея и Ирака обнаружили сотни административных табличек – древнейших вещественных доказательств первой империи в письменной истории. Эти тексты описывают детали правительства и раскрывают сложную бюрократию – волокиту древней цивилизации, которая существовала более 4000 лет назад.

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Это были государственные архивы древнего шумерского места Гирсу, современного Телло, когда город находился под контролем династии Аккад с 2300 до 2150 годов до нашей эры. По словам исследователей, на обнаруженных табличках люди записывали абсолютно все, пишет TheGuardian.

"Это электронные таблицы империи, первые материальные свидетельства первой империи в мире – реальные доказательства имперского контроля и того, как он на самом деле работал", – сказал куратор Британского музея древней Месопотамии и директор проекта Гирсу Себастьен Рей.

По историческим данным, Гирсу, один из древнейших городов мира, почитался в III тысячелетии до нашей эры как святилище шумерского бога-героя Нингирса. Это был один из независимых шумерских городов, завоеванных около 2300 до нашей эры месопотамским царем Саргоном.

"Саргон разработал новую форму правления, завоевав все шумерские города Месопотамии, создав то, что большинство историков называют первой империей в мире", – сказал исследователь.

Себастьен Рэй был поражен деталями в этих записях. "Они записывают абсолютно все. Если овца погибнет на самом краю империи, это будет отмечено. Они одержимы бюрократией", – отметил он.

Таблички были найдены на месте большого здания государственного архива, составленного из глиняного кирпича и разделенного на комнаты или кабинеты. Некоторые из них содержат архитектурные планы построек, планы местности и карты каналов.

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