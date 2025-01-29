Археологи нашли 'потерянную' резиденцию короля Гарольда. Фото

Археологи из Университетов Ньюкасла и Университета Эксетера нашли новые доказательства того, что место в прибрежной деревне Бошам было резиденцией Гарольда Годвинсона, он был последним англосаксонским королем Англии.

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Ученые пересмотрели предварительные раскопки и провели новые исследования. Таким образом они смогли подтвердить существование двух ранее неизвестных средневековых построек: одно интегрировано в нынешнее здание, а другое в саду, пишет Heritage Daily.

Археологическая команда использовала различные методы исследования ранней истории усадьбы, включая геофизические исследования, оценку имеющихся структур и тщательный пересмотр карт и записей, а также повторную проверку доказательств раскопок, проведенных в 2006 году археологией Западного Сассекса.

Как пишет Arkeo News, усилия ученых подтвердили существование двух ранее неизвестных средневековых построек: одно было включено в нынешний дом, а другое расположено в саду. Примечательно, что раскопки 2006 года обнаружили выгребную яму в большом деревянном здании, что указывает на элитный статус объекта (в домах высокого статуса в Англии начали интегрировать туалеты в 10 веке нашей эры). Наличие выгребной ямы свидетельствует о том, что деревянное здание было частью резиденции Гарольда, изображенной на гобелене, которая являлась частью большего комплекса, включавшего уцелевшую церковь.

"Обнаружение англосаксонской ванной комнаты во время раскопок 2006 года подтверждает, что этот дом расположен на месте элитной резиденции, предшествовавшей нормандскому завоеванию. Учитывая это важное доказательство наряду с другими находками, вне разумного сомнения мы обнаружили частный центр власти Гарольда Годвинсона из Байе", – говорит доктор Дункан Райт, старший преподаватель средневековой археологии в Университете Ньюкасла, в выводах исследования, опубликованного в The Antiquaries Journal.

Гарольд Годвинсон, также известный как Гарольд II, был последним англосаксонским королем Англии, правившим с января по октябрь 1066 года. Гарольд стал графом Вессекским и сыграл значительную роль в защите Англии от вторжений викингов. Его претензии на трон оспаривали Вильгельм, герцог Нормандии, и Гаральд Хардрада, король Норвегии. Известно, что Гарольд победил Хардрада в битве при Стэмфорд-Бридже в сентябре 1066 года, но впоследствии потерпел поражение от Уильяма в битве при Гастингсе 14 октября 1066 года. Его смерть ознаменовала конец англосаксонского владычества в Англии и начало нормандского владычества.

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