Археологи нашли дом, где Иисус провел Тайную вечерю: здание до сих пор стоит на горе Синай

Одной из знаковых историй в Библии является Тайная вечеря Иисуса с апостолами. Ученым удалось найти помещение, где 2 тысячи лет назад происходила последняя трапеза Христа.

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Археологи считают, что последний ужин Иисуса перед распятием прошел в Иерусалиме, в доме на горе Синай. Интересно, что здание до сих пор там стоит, пишет DailyMail.

Исследователи считают, что Тайная вечеря состоялась в верхней комнате двухэтажного дома с известняковыми стенами и красной наклонной крышей, который до сих пор стоит.

Это место было документировано на нескольких произведениях искусства, датируемых IV веком нашей эры. Это именно то время, когда христиане впервые начали посещать это помещение, чтобы почтить последние минуты свободы Христа перед распятием.

Верхняя комната, также известная как Cenacle, кратко описана в Книге Луки 22:11-13. Иисус попросил большую меблированную верхнюю комнату, где он и его ученики могли есть пасхальную трапезу.

Cenacle все еще стоит в старом городе Иерусалима на горе Сион, расположенной над южными воротами. Здание было построено с большими разветвленными колоннами, которые поддерживали сводчатый потолок и наклонную красную крышу.

В 1884 году греко-православные христиане обнаружили древнейшую карту Иерусалима, во время строительства новой церкви в Мадабе, Иордания. Карта была создана в 560 году нашей эры как изображение Святой Земли, на которой изображена Кардо Максимус (главная улица), тянущаяся посередине, и два священных сооружения на южном конце (нижняя правая сторона), идентифицируемых по их красным крышам.

Но только в 2017 году адъюнкт-преподаватель по религиоведению в Университете Северной Каролины Дэвид Кристиан Клаузен заметил что-то необычное: было здание с такой красной наклонной крышей, как и Святыня, и оно находилось в том же месте.

Это заставило исследователей заподозрить, что ета комната и была местом Тайной вечери. Но им все равно потребовались дополнительные доказательства, появившиеся на рисунке VI века, обнаруженном в Италии в 1846 году. На рисунке изображен Иисус, который проезжает через южные ворота города на осле, а на заднем плане – Cenacle.

Другое изображение этого места было обнаружено в 1585 г. нашей эры на скульптуре четвертого века. Здесь Иисус стоит перед Марией Магдалиной после того, как он воскрес из мертвых. И сразу за местом, где он стоял, было здание с наклонной крышей.

Управление древностей Израиля (IAA) решило проверить эту теорию в 2019 году, используя лазерную технологию и современные фотоизображения для удаления всех обновлений, внесенных в Cenacle на протяжении многих лет.

"Я чувствовал себя в книге Дэна Брауна "Код да Винчи". Нам нужно было расшифровать древние символы", – сказал иерусалимский окружной археолог IAA Амит Рэем.

Исследователи нанесли на карту каждый уголок комнаты, чтобы "создать точные модели пространства", раскрывшие интересные особенности Cenacle. Полученные изображения показали символы агнца Божьего и льва Иуды на потолке.

"Время от времени, когда мы имеем возможность, мы продолжаем документировать другие части священного комплекса. Я надеюсь, что, возможно, в будущем у нас еще будет возможность провести небольшие классические археологические исследования", – выразил надежду Амит Рэем.

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