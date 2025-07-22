22 июля – второй самый короткий день в истории: почему так получилось

22 июля Земля совершит полный оборот вокруг своей оси немного быстрее, чем обычно. Разница составит всего 1,34 миллисекунды от стандартных 24 часов. Цифра незначительная, чтобы быть заметной для человека, но достаточная, чтобы войти в историю как один из самых коротких дней за весь период наблюдений.

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Это явление является частью загадочной тенденции, которую ученые фиксируют в последние годы: планета начала вращаться быстрее. Детали рассказало издание Space.

Если эта тенденция продолжится, уже к 2029 году может возникнуть потребность в коррекции атомного времени – впервые в истории придется вычесть секунду, которая называется "отрицательной високосной секундой".

Скорость вращения Земли меняется со временем. В ранней истории планеты один день длился лишь около 19 часов. Это было обусловлено взаимодействием между атмосферными приливами, вызванными Солнцем, и океаническими – со стороны Луны. В течение миллионов лет продолжительность суток постепенно возрастала – прежде всего из-за приливного трения, которое вызывает Луна. Луна медленно удаляется от Земли, одновременно замедляя ее вращение и удлиняя день.

Однако в последнее время ученые фиксируют неожиданное обратное явление – ускорение вращения.

С момента введения атомного времени в 1973 году самый короткий день, зарегистрированный до 2020 года, был короче 24 часов на 1,05 миллисекунды. Однако начиная с 2020 года Земля несколько раз побивала собственные рекорды. Абсолютный минимум был зафиксирован 5 июля 2024 года – день длился на 1,66 миллисекунды меньше.

На 2025 год ученые прогнозировали, что 9 июля, 22 июля и 5 августа могут стать самыми короткими днями года. Однако по обновленным данным самым коротким днем уже стало 10 июля – на 1,36 миллисекунды меньше, чем 24 часа. Сегодняшний день, 22 июля, может занять второе место – по прогнозам, он будет короче на 1,34 миллисекунды. А 5 августа ожидается сокращение на 1,25 миллисекунды.

Хотя темпы ускорения вращения в последнее время несколько снижаются, точная причина остается неизвестной. Одно из исследований 2024 года предполагает, что таяние полярного льда и повышение уровня океанов влияют на перераспределение массы планеты, что, в свою очередь, может замедлять, а не ускорять вращение.

Наиболее вероятный источник изменений – глубоко внутри планеты. По одной из версий, изменения в движении жидкого ядра Земли влияют на распределение углового момента, заставляя мантию и кору вращаться немного быстрее.

По прогнозам ученых, нынешнее ускорение вращения может оказаться временным. В долгосрочной перспективе Земля, вероятно, вернется к привычной тенденции – постепенного замедления вращения и увеличения продолжительности дня.

Это означает, что мы находимся в фазе редкого и пока необъяснимого астрономического поведения нашей планеты. И хотя разница в миллисекундах не имеет ощутимого влияния на нашу повседневную жизнь, она может повлиять на точность спутниковой навигации, связи и систем синхронизации времени – а также подсказывает, что Земле еще есть чем нас удивить.

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