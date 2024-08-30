21-летняя студентка стала самой молодой женщиной, пересекшей линию Кармана и оказавшейся в космосе. Фото и видео

21-летняя американская студентка Карсен Китчен стала самой молодой женщиной, пересекшей линию Кармана и побывавшей в космосе. Новый рекорд установила компания американского миллиардера и основателя интернет-магазина Amazon.com Джеффа Безоса – Blue Origin.

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Эта миссия под названием NS-26 29 августа отправила шесть человек в субборбитальный космос и обратно с космодрома Blue Origin в Западном Техасе. Космический корабль достиг максимальной высоты в 104 километра над уровнем земли, пишет Space.com.

Кто такая Карсен Китчен

Одной из участниц космической миссии была молодая студента Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (UNC) Карсен Китчен, которой всего 21 год. По данным Blue Origin, Китчен является самой молодой женщиной, когда-либо пересекавшей линию Кармана, то есть высоту 100 км над уровнем моря, условно взятую за границу между атмосферой Земли и космосом.

Известно, что Карсен не случайно попала на борт космического корабля. Девушка проходит стажировку в компании Blue Origin. А папа Китчен, Джим, профессор бизнеса в Университете Северной Каролины, летал в миссии компании NS-20 в марте 2022 года.

Blue Origin также может похвастаться еще одним рекордом. Ведь 20 июля 2021 года компания доставила самого молодого человека за пределы линии Кармана, а именно 18-летнего голландского студента Оливера Демена.

Следует отметить, что линия Кармана не единственный признанный маркер разграничения пространства. Ведь NASA и военные США награждают крыльями астронавта каждого, кто поднялся на высоту 80 км над поверхностью Земли.

И, по этому показателю, Карсен Китчен не самая молодая женщина, достигшая космоса. Восемнадцатилетняя Анастейша Майерс и ее товарищи по экипажу достигли максимальной высоты 88,5 км во время полета Virgin Galactic в августе 2023 года.

Интересно, что Virgin Galactic, являющаяся главным конкурентом Blue Origin в индустрии суборбитального туризма, взимая 600 000 долларов за возможность побывать в космосе. А вот Blue Origin не раскрывает цены на билеты.

Ранее OBOZ.UA писал, что космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса к середине 2025 года намерена совершить посадку беспилотного модуля Blue Moon Mark 1 на поверхность Луны.

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