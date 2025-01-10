2024 стал самым жарким годом за всю историю наблюдений: побито несколько климатических рекордов

Официально подтверждено, что 2024 стал самым жарким годом за всю историю наблюдений. Были побиты сразу несколько климатических рекордов, что подтолкнуло мир к критическому порогу.

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По данным европейского агентства мониторинга климата Copernicus, прошлый год был на 1,6 градуса более жарким, чем период до того, как люди начали сжигать большое количество ископаемого топлива. Это делает 2024 первым календарным годом, который нарушает лимит в 1,5 градуса, которого страны согласились придерживаться согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, пишет CNN.

Анализ Copernicus указывает на ряд климатических рекордов, зафиксированных в прошлом году: в июле планета пережила самый жаркий день, также каждый месяц с января по июнь был самым теплым за всю историю наблюдений, а уровень загрязнения планеты достиг беспрецедентного уровня.

По словам ученых, прошлый год является частью аномальной жары. И за этой статистикой кроются огромные потери. "Каждая часть дополнительного градуса приносит все больше вреда людям и экосистемам", – подчеркнул профессор климата из Имперского колледжа Лондона Йори Рогель.

Экстремальная погода, охватившая земной шар в прошлом году, показывает, насколько опасна жизнь в более теплом мире. В частности, по всему миру бушевали масштабные смертоносные пожары, накрывшие США и в начале этого года. И постоянные ураганы в Штатах, вызванные повышенной температурой океана, убили сотни людей.

Помним, что в Испании в результате катастрофического прошлогоднего наводнения погибли более 200 человек. А реки Амазонки упали до беспрецедентного минимума во время сильнейшей за всю историю засухи в регионе. Стоит вспомнить Филиппины, в прошлом году пережившие сезон частых и разрушительных тайфунов.

Согласно научному анализу, климатический кризис сыграл свою роль во всех этих экстремальных событиях 2024 года.

Ученые полагают, что 2025 год вряд ли станет еще одним рекордным годом. Ведь объявленная Ла-Нинья, сопровождающаяся понижением температуры воды в Тихом океане вблизи экватора, оказывает глобальное влияние на похолодание.

Однако ученые говорят, что следующие десятилетия, вероятно, будут еще жарче, поскольку люди будут продолжать сжигать уголь, нефть и газ, катастрофически нагревающие планету.

"Миру не нужно придумывать магическое решение, чтобы остановить ухудшение ситуации в 2025 году. Мы точно знаем, что нам нужно сделать, чтобы отказаться от ископаемого топлива", – сказала немецкая климатолог и специалист по экстремальным погодным явлениям Фредерика Отто.

OBOZ.UA ранее писал, что климат нанес сокрушительный удар планете, поэтому Земля на пороге катастрофы.

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