В Британии произошла новая химатака: десятки жертв. Первые фото и видео

В популярном ночном клубе Cameo Британии распылили неизвестное вещество, из-за чего за помощью к медикам обратились около 40 человек.

Как сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Дорсет, посетителей заведения эвакуировали около 2:00 по местному времени после того, как отравляющее вещество раздражительного действия попало в воздух.

Очевидцы предположили, что был распылен перцовый аэрозоль. Об этом сообщает The Sun. Люди прикрывали нос, у них начались проблемы с дыханием, кашель, резь в глазах.

I spoke to a police officer and some sort of canister has been let off inside the venue. The emergency services have evacuated everyone until they get to the bottom of it pic.twitter.com/vrwDCubjJD — Josh Wilde (@josh_wilde20) 29 вересня 2018 р.

Посетители клуба начали в панике разбегаться. По некоторым данным в заведении находилось около трех тысяч человек. Полиция выясняет, кто может быть виновным в атаке на британцев, а также какое именно вещество распылили в клубе.

Police seem to have cordoned off an area outside Cameo and speaking to clubbers, no one seems to know exactly what’s happened but there is a very large emergency presence pic.twitter.com/WOdgLAAQLf — Josh Wilde (@josh_wilde20) 29 вересня 2018 р.

Dorset Police say 40 people have been treated by paramedics after Cameo nightclub in Bournemouth was evacuated following reports that an irritant was released in the venue — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 29 вересня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября на западе Лондона пострадали три человека из-за распыления неизвестным ядовитого вещества.