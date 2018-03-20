“Карманный бильярд” и его последствия.

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За 4 года войны на Донбассе боевики самопровозглашенных республик прославились пьяными дебошами и безрассудными играми с оружием, которые имели летальные исходы. Данный случай не стал исключением.

Как стало известно, на днях, по меньшей мере, 5 русских бойцов, входящие в состав 7 ОМСБР, попали в хирургическое отделение больницы города Енакиево с ранениями различной степени. Тому виной стала игра в “карманный бильярд” боевой гранатой. По неизвестным причинам детонация боеприпаса произошла в кармане одного из боевиков.

Непосредственные командиры данных военнослужащих старались скрыть этот инцидент, по старинке, списав их на боевые потери. Пока они “выстраивали свою стратегию” информацию о происшествии узнало не только вышестоящее российское руководство, а и местное население города Енакиево, которое и повлияло на дальнейшую огласку в соцсетях. На данный момент следственные органы российской администрации на Донбассе прикладывают все усилия, что бы связать этот взрыв с действиями украинской диверсионной группы.

По неофициальным данным, из комментариев одной из жительниц города Енакиево, работающей в данной больнице, удалось узнать, что у троих из пострадавших в крови было обнаружено присутствие наркотических веществ, а у еще одного ополченца выявлен алкоголь. Из этого можно сделать вывод, что у боевиков, в очередной раз, наркотики и алкоголь стали причиной небоевых потерь. Вот она - славная Российская армия!