Победил не Путин: "Квартал 95" жестко высмеял выборы в РФ

Комики "Студии Квартал 95" в своем последнем выступлении представили номер о том, как на одном из избирательных участков отреагируют на победу "неПутина".

Ролик опубликован на YouTube канале "95 Квартала".

"Ни для кого не секрет, что на днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации. Представьте: Один из избирательных участков, где после подсчета бюллетеней оказалось, что победил далеко не Путин", - сказано в подписи к видео.

В самом ролике показано, как после подсчета голосов, члены избирательной комиссии пытаются покончить жизнь самоубийством, ведь выиграл не Владимир Путин.

"Мы еще на прошлых выборах договорились, что если выиграет не Путин, то просто 6 лет не будет президента", - шутят комики.

Как сообщал "Обозреватель", в России 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Завершится голосование 18 марта, когда закроются последние участки в Калининградской области.