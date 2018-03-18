Переміг не Путін: "Квартал 95" жорстко висміяв вибори в РФ

Коміки "Студії Квартал 95" в своєму останньому виступі представили номер про те, як на одній з виборчих дільниць відреагують на перемогу "неПутіна".

Ролик опубліковано на YouTube каналі "95 Кварталу".

"Ні для кого не секрет, що на днях в Росії відбудуться вибори Путіна Російської Федерації. Уявіть: Одна з виборчих дільниць, де після підрахунку бюлетенів виявилося, що переміг далеко не Путін", - сказано в підписі до відео.

У самому ролику показано, як після підрахунку голосів, члени виборчої комісії намагаються покінчити життя самогубством, адже виграв не Володимир Путін.

"Ми ще на минулих виборах домовилися, що якщо виграє не Путін, то просто 6 років не буде президента", - жартують коміки.

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії 17 березня в 22:00 за київським часом офіційно стартували президентські вибори. Завершиться голосування 18 березня, коли закриються останні дільниці в Калінінградській області.