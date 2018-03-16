Названа причина, яка робить людей трансгендерами

Вчені з бразильської Медичної школи Університету Сан-Паулу провели масштабне дослідження і з'ясували, причини, через які люди стають трансгендерами.

Так, фахівці виявили, що мозок трансгендерів відрізняється від жіночого і чоловічого мозку розміром острівкової долі. Ця частина мозку відповідає не тільки за емоції, але і за те, як людина сприймає своє тіло. Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports .

За допомогою магнітно-резонансної томографії вченими був здійснений структурний аналіз мозку 80 осіб у віці від 18 до 49 років. В експерименті брало участь 20 трансгендерних жінок (чоловіча стать при народженні), що не вдавалися до гормональної терапії, і 20 трансгендерних жінок, що приймали гормони не менше року. Ще добровольцями стали звичайні 20 чоловіків і 20 жінок.

Life.ru

Острівкова частка мозку у транссексуалів виявилася більшого обсягу, ніж у звичайних чоловіків, але менше, ніж у звичайних жінок.

Вчені переконані, саме в цьому полягає основне фізіологічне відміну мозку трансгендерів. При цьому, такі особливості можуть закладатися ще в період внутрішньоутробного розвитку.

Таким чином, на думку авторів дослідження, трансгендерність не можна вважати суто соціокультурним феноменом.

Як повідомляв "Обозреватель", в мережі активно обговорюють персону відомої української співачки-трансгендера, учасниці вокального шоу "Голос країни-8", Зіанджі, яка раніше була відомою, як виконавець Борис Апрель. Нагадаємо, камінг-аут Зіанджі стався в 2014 році.