"Издевающийся" над звездами художник получил мировую популярность

Австралийский художник прославился в сети благодаря карикатурным рисункам всемирно известных звезд.
Свои работы австралиец по имени Кори публикует на своем аккаунте в Instagram под ником Tw1tterPicasso. На его счету в настоящий момент - более трех сотен карикатур, на которых он изобразил многих актеров, музыкантов, спортсменов и других известных личностей.
Так, героями работ австралийца стали рэперы Эминем и Снуп Дог, поп-певец Джастин Бибер, певицы Ферги и Ники Минаж, актриса Вупи Голдберг и многие другие.
Ферги (Fergie)
Instagram @tw1tterpicasso
Вупи Голдберг
Instagram @tw1tterpicasso
Секрет успеха художника заключается в том, что портреты знаменитостей лишь отдаленно напоминают их реальные прототипы. Более того, рисунки кажутся детскими: за счет этого карикатурист добивается максимального комического эффекта. Примечательно, все его работы выполнены при помощи обычной шариковой ручки.
Ники Минаж (Nicki Minaj)
Instagram @tw1tterpicasso
Джастин Бибер
Instagram @tw1tterpicasso
Снуп Дог (Snoop Dogg)
Instagram @tw1tterpicasso
Сам художник рассказал своим подписчикам, что рисовать начал практически с рождения. Сегодня его карикатуры можно приобрести по цене 50 долларов за каждую.
Рэпер 50cent
Instagram @tw1tterpicasso
Эминем
Instagram @tw1tterpicasso
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