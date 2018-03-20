"Издевающийся" над звездами художник получил мировую популярность

Австралийский художник прославился в сети благодаря карикатурным рисункам всемирно известных звезд.

Свои работы австралиец по имени Кори публикует на своем аккаунте в Instagram под ником Tw1tterPicasso. На его счету в настоящий момент - более трех сотен карикатур, на которых он изобразил многих актеров, музыкантов, спортсменов и других известных личностей.

Так, героями работ австралийца стали рэперы Эминем и Снуп Дог, поп-певец Джастин Бибер, певицы Ферги и Ники Минаж, актриса Вупи Голдберг и многие другие.

Ферги (Fergie) Instagram @tw1tterpicasso

Вупи Голдберг Instagram @tw1tterpicasso

Секрет успеха художника заключается в том, что портреты знаменитостей лишь отдаленно напоминают их реальные прототипы. Более того, рисунки кажутся детскими: за счет этого карикатурист добивается максимального комического эффекта. Примечательно, все его работы выполнены при помощи обычной шариковой ручки.

Ники Минаж (Nicki Minaj) Instagram @tw1tterpicasso

Джастин Бибер Instagram @tw1tterpicasso

Снуп Дог (Snoop Dogg) Instagram @tw1tterpicasso

Сам художник рассказал своим подписчикам, что рисовать начал практически с рождения. Сегодня его карикатуры можно приобрести по цене 50 долларов за каждую.

Рэпер 50cent Instagram @tw1tterpicasso

Эминем Instagram @tw1tterpicasso

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