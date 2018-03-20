Художник, що "знущається" над зірками, здобув світову популярність

Австралійський художник прославився в мережі завдяки карикатурним малюнкам всесвітньо відомих зірок.

Свої роботи австралієць на ім'я Корі публікує на своєму акаунті в Instagram під ніком Tw1tterPicasso. На його рахунку в даний момент - більше трьох сотень карикатур, на яких він зобразив багатьох акторів, музикантів, спортсменів та інших відомих особистостей.

Так, героями робіт австралійця стали репери Емінем і Снуп Дог, поп-співак Джастін Бібер, співачки Фергі і Нікі Мінаж, актриса Вупі Голдберг і багато інших.

Фергі (Fergie) Instagram @ tw1tterpicasso

Вупі Голдберг Instagram @ tw1tterpicasso

Секрет успіху художника полягає в тому, що портрети знаменитостей лише віддалено нагадують їх реальні прототипи. Більш того, малюнки здаються дитячими: за рахунок цього карикатурист домагається максимального комічного ефекту. Цікаво, що всі його роботи виконані за допомогою звичайної кулькової ручки.

Нікі Мінаж (Nicki Minaj) Instagram @ tw1tterpicasso

Джастін Бібер Instagram @ tw1tterpicasso

Снуп Дог (Snoop Dogg) Instagram @ tw1tterpicasso

Сам художник розповів своїм підписникам, що малювати почав практично з народження. Сьогодні його карикатури можна придбати за ціною 50 доларів за кожну.

репер 50cent Instagram @ tw1tterpicasso

Емінем Instagram @ tw1tterpicasso

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