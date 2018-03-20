Художник, що "знущається" над зірками, здобув світову популярність

Австралійський художник прославився в мережі завдяки карикатурним малюнкам всесвітньо відомих зірок.
Свої роботи австралієць на ім'я Корі публікує на своєму акаунті в Instagram під ніком Tw1tterPicasso. На його рахунку в даний момент - більше трьох сотень карикатур, на яких він зобразив багатьох акторів, музикантів, спортсменів та інших відомих особистостей.
Так, героями робіт австралійця стали репери Емінем і Снуп Дог, поп-співак Джастін Бібер, співачки Фергі і Нікі Мінаж, актриса Вупі Голдберг і багато інших.
Фергі (Fergie)
Instagram @ tw1tterpicasso
Вупі Голдберг
Instagram @ tw1tterpicasso
Секрет успіху художника полягає в тому, що портрети знаменитостей лише віддалено нагадують їх реальні прототипи. Більш того, малюнки здаються дитячими: за рахунок цього карикатурист домагається максимального комічного ефекту. Цікаво, що всі його роботи виконані за допомогою звичайної кулькової ручки.
Нікі Мінаж (Nicki Minaj)
Instagram @ tw1tterpicasso
Джастін Бібер
Instagram @ tw1tterpicasso
Снуп Дог (Snoop Dogg)
Instagram @ tw1tterpicasso
Сам художник розповів своїм підписникам, що малювати почав практично з народження. Сьогодні його карикатури можна придбати за ціною 50 доларів за кожну.
репер 50cent
Instagram @ tw1tterpicasso
Емінем
Instagram @ tw1tterpicasso
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