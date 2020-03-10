Анекдоти і меми про Чака Норріса: добірка найсмішніших

10 березня відомому американському акторові Чаку Норісу виповнюється 80 років.

OBOZREVATEL вирішив згадати найсмішніші меми та анекдоти про іменинника.

Американський актор і майстер бойових мистецтв здобув популярність завдяки виконанню головних ролей у фільмах-бойовиках. Багато хто знає його по серіалу "Уокер, техаський рейнджер".

Чак Норріс wikipedia.org

Але сучасне покоління знає його зовсім з іншої причини. Вся справа в тому, що Чак Норріс - людина-мем. Найвідомішою серією жартів є "Факти про Чака Норріса", які постійно поповнюються.

Факти про Чака Норріса

"Факти про Чака Норріса" – жарти і анекдоти, в яких представлені абсурдні визначення, що ілюструють надмірну силу, володіння єдиноборствами, а також привабливість і мужність Норріса.

В кінці 2005 року вийшла комічна книга "Факти про Чака Норріса", яка по суті представляла собою зібрання інтернет-мемів. Гумористичні цитати про крутизну і брутальність актора отримали неймовірну популярність.

Відзначимо, що спочатку Чак Норріс навіть подав до суду на авторів книги, звинувативши їх в незаконному використанні свого імені і брехливих фактів. Але пізніше змирився з такою популярністю.

Ось деякі з них:

Чак Норріс ніколи не спить. Він вичікує

Це Чак Норріс вбив Мертве море

Насправді армію Ксеркса зупинив Чак Норріс. А триста спартанців померли від захоплення

Кот Чака Норріса перед приходом господаря переклеїв шпалери і заново обшив пуф

Чак Норріс може дорахувати до нескінченності. Двічі

Чак Норріс може довести жінку до оргазму просто вказавши на неї пальцем зі словами "Буйя-я!"

"Оззі Осборн одного разу відкусив голову кажану. Щоб залишитися неперевершеним, Чак Норріс відкусив голову Бетмену"

"Щоб довести свій патріотизм, американський прапор не так давно зробив собі татуювання з Чаком Норрісом"

"У Супермена є піжама з Чаком Норрісом"

"Одного разу Чак Норріс з'їв три двухкілограмових стейка за годину, причому перші сорок п'ять хвилин він був зайнятий сексом з офіціанткою"

"Чак Норріс може вбити двох мисливців одним зайцем"

"Насправді Чак Норріс не писав свої книги, просто слова від страху самі складалися в готові речення"

"Чак Норріс розмелює каву пальцем, а потім кип'ятить воду своїм гнівом"

"Чак Норріс використовує живу гримучу змію в якості презерватива"

Найсмішніші меми та демотиватори про Чака Норріса

Батьком жартів про Чака Норріса став Конан О`Брайену з шоу Late Night with Conan O'Brien.

Короткі анекдоти, що прославляють непомірну силу, мужність, бойові навички і небачену брутальність Чака, базувалися в основному на серіалі "Крутий Уокер: правосуддя по-техаський".

Після появи фактів в чаті IRC і на сайтах на кшталт Something Awful на початку 2005 року, мем активно поширився по Інтернету. У журналі Rolling Stone фактами про Чака Норріса була присвячена окрема вклейка, повідомляє "Російська сімка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранее Чак Норріс виступив на підтримку Трампа.

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