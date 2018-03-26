"Америка - не манна небесная, но..." Шабанов указал на важный недостаток украинцев

Америка далеко не так идеальна, как порой может казаться, однако украинцам действительно есть чему поучиться у жителей страны. Так, например, важно уметь оставаться вежливыми, открытыми и доброжелательными, "независимо от того насколько тебе хреново". В Украине же сегодня очень озлобленные люди.

Таким мнением в интервью "Обозревателю" поделился украинский шоумен и телеведущий Андрей Шабанов, рассказав о своем опыте жизни в США. В первую очередь, по словам Шабанова, украинцам стоит научиться чувству такта.

Андрей Шабанов Фото: clutch.ua

"Это когда ты идешь по улице где-то у себя на районе и видишь незнакомого человека, вы встречаетесь глазами, ты можешь ему кивнуть, поздороваться и идти дальше. Но в большинстве случаев мы не только не киваем, не улыбаемся, мы просто в сотой миллисекунды от того, что бы послать этого человека потому что он на тебя посмотрел. Мы скорее скажем "х*ли пялишься?" Хотя этот человек ничего такого не делает", - отметил он.

К этому же пункту шоумен отнес умение сказать "спасибо" или помочь посторонним в сложной ситуации.

"Если там (в США - Ред.) кто-то упал, поскользнулся, тут же подбежали, подняли, посадили, "Вы в порядке?", "Все нормально?", "Давайте мы вызовем скорую". Мне кажется, что это очень важная вещь, которой не хватает у нас. Очень озлобленные люди", - добавил он.

При этом Шабанов вспомнил, как в Украине реагировали на его слова о менталитете в США.

"Это же наша классическая украинская реакция: "Ой, та шо они тебе там улыбаются, это же все фейковые улыбки. Ты шо, думаешь они тебе улыбается потому что ты им нравишься?" Да мне по*ер, ребята, пусть лучше улыбаются не по-настоящему, чем по-настоящему смотрят на меня, как на гандона, а в глазах читается: "Да ты мудило. Где бабки взял на машину такую? Да чтоб у тебя колесо спустило!" - подчеркнул телеведущий.

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