"Америка - не манна небесна, але..." Шабанов вказав на важливий недолік українців

Америка далеко не така ідеальна, як часом може здаватися, однак українцям дійсно є чому повчитися у жителів країни. Так, наприклад, важливо вміти залишатися ввічливими, відкритими і доброзичливими, "незалежно від того наскільки тобі хріново". В Україні ж сьогодні дуже озлоблені люди.

Такою думкою в інтерв'ю "Обозревателю" поділився український шоумен і телеведучий Андрій Шабанов, розповівши про свій досвід життя в США. В першу чергу, за словами Шабанова, українцям варто навчитися почуттю такту.

Андрій Шабанов Фото: clutch.ua

"Це коли ти йдеш по вулиці десь у себе на районі і бачиш незнайому людину, ви зустрічаєтеся очима, ти можеш йому кивнути, привітатися і йти далі. Але в більшості випадків ми не тільки не киваємо, не посміхаємося, ми просто в сотій мілісекунди від того, що б послати цю людину бо він на тебе подивився. Ми радше скажімо "х*лі вирячився?" Хоча ця людина нічого такого не робить", - зазначив він.

До цього ж пункту шоумен відніс вміння сказати "дякую" або допомогти стороннім в складній ситуації.

"Якщо там (у США - Ред.) хтось впав, послизнувся, тут же підбігли, підняли, посадили, "Ви в порядку?", "Все нормально?", "Давайте ми викличемо швидку". Мені здається, що це дуже важлива річ, якої не вистачає у нас. Дуже озлоблені люди", - додав він.

При цьому Шабанов згадав, як в Україні реагували на його слова про менталітет в США.

"Це ж наша класична українська реакція: "Ой, та шо вони тобі там посміхаються, це ж все фейковий посмішки. Ти шо, думаєш вони тобі посміхається тому що ти їм подобаєшся?" Та мені по*єр, хлопці, нехай краще посміхаються не по-справжньому, ніж по-справжньому дивляться на мене, як на гандона, а в очах читається: "Та ти муділо. Де бабки взяв на машину таку? Та щоб у тебе колесо спустило!"- підкреслив телеведучий.

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