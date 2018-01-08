Как украинские звезды отпраздновали Рождество: появились яркие фото

Уже пятый год звезды собираются в Карпатах в отеле Romantik Spa Hotel на фестиваль Winter Romantik Fest. Традиционно они готовили рождественские блюда для сочельника и праздновали Рождество.

Все больше наших знаменитостей выбирают родную страну для зимнего и летнего отдыха. "В этом нет ничего удивительного, - говорит основатель фестиваля Иван Гаврон, - ведь Карпаты всегда были местом силы и концентрации украинских традиций. Кроме того, такого гостеприимства и теплоты за границей вы не найдете".

На фестивале принято большое внимание уделять национальной кухне и рождественским традициям. На Сочельник гостей потчевали 12-ю постными блюдами, среди которых – постные голубцы, грибной суп на открытом огне и главное блюдо святого вечера – кутья.

Если кутьей занимались женщины – Ольга Сумская, Тоня Матвиенко, Наталья Бучинская и Татьяна Гончарова, то грибную юшку готовили мужчины – Виталий Борисюк, Арсен Мирзоян и основатель фестиваля Иван Гаврон. Особенно поразил гостей суп на открытом огне, поскольку был сварен по специальному рецепту на основе ароматных белых лесных грибов.

Как выяснилось традиции приготовления главного рождественского блюда – кутьи в звездных семьях очень отличаются. В семье Тони Матвиенко приготовлением кутьи всегда занимался отец. "Мой отец Петр Гончар - известный художник и директор Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" всегда лично занимается приготовлением кутьи, - рассказывает Тоня, - кроме того, у нас не принято добавлять в кутью мед и узвар. Считается, что они перебивают вкус блюда.

Главными же ингредиентами считаются зерно, мак и грецкие орехи. Мак нужно перетереть в специальной ступке – макогоне. Если мак хорошо перетерт, то кутья будет насыщенной и вкусной, а, как известно, чем богаче кутья, тем богаче год".

Ольга Сумская отмечает, что в ее семье кутья готовилась исключительно женщинами, а мед и узвар – это одни из самых важных ингредиентов. Также особого шарма и вкуса придают перетертые сухофрукты и изюм. Причем, по словам народной артистки, важно взять как светлые, так и темные виды изюма. Наталья Бучинская отмечает, что важно хорошенько отварить мак, а только потом перетереть его.

На фестивале также состоялся аукцион в рамках проекта "Врятуймо скарби разом", который проводится совместно с Ивано-Франковским краеведческим музеем. Лотами аукциона стали копии реставрированных произведений искусства, за которые удалось собрать 106 000 гривен. Эти средства пойдут на дальнейшие реставрационные работы раритетных произведений из фондов музея. В этот вечер основатель фестиваля Winter Romantik Fest получил награду за меценатство от Президента Украины Петра Порошенко.