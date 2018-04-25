Приметы на 26 апреля: что нельзя делать

26 апреля православная церковь вспоминает святую Фомаиду Египетскую, в народе этот день называют Фомаида-Медуница или Заячьи именины.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

История святой Фомаиды – это история домогательств, закончившаяся трагически. Речь идет о замужней молодой женщине, жившей в V веке. Церковные летописи говорят о том, что она была целомудрена в браке, то есть не изменяла супругу. Но ее тесть воспылал к ней страстью и искал случая соблазнить невестку.

Однажды, когда Фомаида и тесть остались дома одни, тот возобновил свои домогательства. Женщина увещевала его отказаться от греховных намерений, но тот настаивал на своем. Наконец, видя сопротивление Фомаиды, ее тесть пригрозил ей мечем, если она не подчиниться. И святая предпочла смерть бесчестию.

Свекр убил ее, и вскоре ослеп.

К святой Фомаиде обращаются за помощью в искушениях, прежде всего, "плотских".

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В этот день готовили отвары и снадобья:

- к этому времени в лесах зацветала медуница, причем считалось, что именно 26 апреля эта трава приобретает целебную силу. Ее собирали, готовили народные лекарства, а также добавляли в супы и в салаты.

- древние славяне считали, что медуницу должна собирать самая опытная женщина. Причем, чтобы отпугнуть медведя, который, как считалось, недолюбливал женщин, она должна была надеть брюки и тулуп.

На Фомаиду-Медуницу были запрещены супружеские измены и другие "плотские утехи". Считалось, что целомудренная святая этого не простит.

По погоде в этот день строили прогноз на год и на урожай:

- если голос кукушки хорошо слышен, значит, начнется быстрое потепление,

- если ночью небо ясное, год будет урожайным,

- если к 26 апреля распустился дуб, лето будет теплым и приятным, если на нем осталось много прошлогодних желудей, можно ждать хороший урожай.

Особые приметы были связаны с животными:

- славяне заметили, что 26 апреля просыпаются шмели,

- зайцы праздную свои "именины",

- начинает куковать кукушка.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.