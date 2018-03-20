Новруз 2018: поздравления, смс и стихи

20-21 марта праздник нового года по астрономическому солнечному календарю под названием Новруз начинают отмечать иранские и тюркские народы. Новруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.

"Обозреватель" расскажет об истории праздника и подскажет, как поздравить знакомых и близких с этим днем.

История праздника Новруз

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Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Официальный статус он приобрел в Ахеменидской Империи, как религиозный праздник зороастризма. Продолжает повсеместно отмечаться и после исламских завоеваний, вплоть до настоящего времени. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.

Следует отметить, что на территории Ближнего Востока Новруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения Арабского халифата. Соответственно, Новруз, например, не празднуется арабами. В Турции с 1925 года по 1991 год официально празднование Новруза было запрещено. В Сирии празднование Новруза запрещено до сих пор.

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Новруз — первый день иранского календаря, начало весны, соответствующий дню Ораза месяца Фарвардин; равноденствие — равенство дня и ночи; начало сезона роста и процветания. Само слово "Новруз" с таджикско-персидского языка переводится как "новый день".

В Иране празднование длится обычно в течение 13 дней, из которых первые 5 дней посвящены встрече Новруза и посещению родных и друзей.

Новруз имеет древнейшую историю. В поэме "Шахнаме" начало его празднования связывается с началом царствования Шаха Джамшида.

Слово "Новруз" впервые появилось в персидских источниках во втором веке новой эры, однако само событие отмечалось уже во времена династии Ахеменидов примерно в 648—330 гг. до н. э. В эти дни правители провинций Персидской империи приносили дары шахиншаху.

Традиции празднования Новруза

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По древнему обычаю, до наступления Новруза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами.

Традиционным ритуалом в Новруз является составление хафт сина и хафт шин-а.

На праздничных столах складывали круглые лепёшки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Новруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк — блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

Новруз-2018: стихи, открытки и смс

Солнце душу согревает,

У него с весной союз.

Все растет и расцветает,

Мир весь празднует Новруз!

Пусть все беды стороною

Ваш обходят теплый дом!

Счастливы, бодры, здоровы

И любимы будьте в нём!

* * *

Поздравляю вас с началом

Я весны прекрасной,

Вам в Новруз добра желаю,

Радости и счастья.

Чистыми пусть будут мысли,

Свежестью пусть пахнет дом,

Доброта и понимание

Пусть живут всегда лишь в нем.

* * *

Время двери отворить

И скорей Новруз впустить!

Ведь он свет, весну несёт,

Жизни радостный восход.

Пусть подарит он добро

И семейное тепло,

Чтобы жить без всяких бед

Много-много долгих лет!

* * *

Новруз — восточный Новый год,

В весенний день права берет.

Пусть праздник дарит доброту,

И в сердце к близким теплоту.

Пусть окружает много счастья,

Не будет пусть обид, ненастья.

Пусть все исполнятся желания,

Ждет в делах всегда признание!

* * *

Поздравляю с Новрузом! Пусть этот праздник принесет тебе много тепла, солнечных дней и приятных моментов. Желаю, чтоб все начинания оправдались, а мечты сбылись. Радости, позитива, счастья и процветания!

* * *

Мира и счастья, здоровья и процветания, удачи и жизнерадостности. Вот что кричит сердце в поисках поздравления в этот замечательный и значимый праздник. Пусть все эти пожелания всегда и во всех проявляют себя. С праздником Новруз вас!

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