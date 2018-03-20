Новруз 2018: поздравления, смс и стихи

20-21 марта праздник нового года по астрономическому солнечному календарю под названием Новруз начинают отмечать иранские и тюркские народы. Новруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.
"Обозреватель" расскажет об истории праздника и подскажет, как поздравить знакомых и близких с этим днем.
История праздника Новруз
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Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Официальный статус он приобрел в Ахеменидской Империи, как религиозный праздник зороастризма. Продолжает повсеместно отмечаться и после исламских завоеваний, вплоть до настоящего времени. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.
Следует отметить, что на территории Ближнего Востока Новруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения Арабского халифата. Соответственно, Новруз, например, не празднуется арабами. В Турции с 1925 года по 1991 год официально празднование Новруза было запрещено. В Сирии празднование Новруза запрещено до сих пор.
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Новруз — первый день иранского календаря, начало весны, соответствующий дню Ораза месяца Фарвардин; равноденствие — равенство дня и ночи; начало сезона роста и процветания. Само слово "Новруз" с таджикско-персидского языка переводится как "новый день".
В Иране празднование длится обычно в течение 13 дней, из которых первые 5 дней посвящены встрече Новруза и посещению родных и друзей.
Новруз имеет древнейшую историю. В поэме "Шахнаме" начало его празднования связывается с началом царствования Шаха Джамшида.
Слово "Новруз" впервые появилось в персидских источниках во втором веке новой эры, однако само событие отмечалось уже во времена династии Ахеменидов примерно в 648—330 гг. до н. э. В эти дни правители провинций Персидской империи приносили дары шахиншаху.
Традиции празднования Новруза
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По древнему обычаю, до наступления Новруза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами.
Традиционным ритуалом в Новруз является составление хафт сина и хафт шин-а.
На праздничных столах складывали круглые лепёшки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Новруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк — блюдо из пророщенных ростков пшеницы.
Новруз-2018: стихи, открытки и смс
Солнце душу согревает,
У него с весной союз.
Все растет и расцветает,
Мир весь празднует Новруз!
Пусть все беды стороною
Ваш обходят теплый дом!
Счастливы, бодры, здоровы
И любимы будьте в нём!
* * *
Поздравляю вас с началом
Я весны прекрасной,
Вам в Новруз добра желаю,
Радости и счастья.
Чистыми пусть будут мысли,
Свежестью пусть пахнет дом,
Доброта и понимание
Пусть живут всегда лишь в нем.
* * *
Время двери отворить
И скорей Новруз впустить!
Ведь он свет, весну несёт,
Жизни радостный восход.
Пусть подарит он добро
И семейное тепло,
Чтобы жить без всяких бед
Много-много долгих лет!
* * *
Новруз — восточный Новый год,
В весенний день права берет.
Пусть праздник дарит доброту,
И в сердце к близким теплоту.
Пусть окружает много счастья,
Не будет пусть обид, ненастья.
Пусть все исполнятся желания,
Ждет в делах всегда признание!
* * *
Поздравляю с Новрузом! Пусть этот праздник принесет тебе много тепла, солнечных дней и приятных моментов. Желаю, чтоб все начинания оправдались, а мечты сбылись. Радости, позитива, счастья и процветания!
* * *
Мира и счастья, здоровья и процветания, удачи и жизнерадостности. Вот что кричит сердце в поисках поздравления в этот замечательный и значимый праздник. Пусть все эти пожелания всегда и во всех проявляют себя. С праздником Новруз вас!
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