Новруз 2018: привітання, вірші, смс

20-21 березня свято нового року за астрономічним сонячним календарем під назвою Новруз починають відзначати іранські і тюркські народи. Новруз є національною традицією, яка не має прямого відношення до ісламських звичаїв.

"Обозреватель" розповість про історію свята та підкаже, як привітати знайомих і близьких з цим днем.

Історія свята Новруз

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Походження цього свята сягає своїм корінням в дописьменную епоху історії людства. Офіційний статус він придбав в Ахеменидській Імперії, як релігійне свято зороастризму. Продовжує повсюдно відзначатися і після ісламських завоювань, аж до теперішнього часу. В сучасний час відзначається в дні, на які припадає весняне рівнодення.

Слід зазначити, що на території Близького Сходу Новруз святкується тільки представниками тих народів, які проживали там до приходу арабів, поширення ісламу і виникнення Арабського халіфату. Відповідно, Новруз, наприклад, не святкується арабами. У Туреччині з 1925 року по 1991 рік офіційно святкування Новруза було заборонено. У Сирії святкування Новруза заборонено досі.

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Новруз - перший день іранського календаря, початок весни, відповідний дню Ораза місяці Фарвардін; рівнодення - рівність дня і ночі; початок сезону зростання і процвітання. Саме слово "Новруз" з таджицько-перської мови перекладається як "новий день".

В Ірані святкування триває зазвичай протягом 13 днів, з яких перші 5 днів присвячені зустрічі Новруза і відвідування рідних і друзів.

Новруз має прадавню історію. У поемі "Шахнаме" початок його святкування зв'язується з початком царювання Шаха Джамшида.

Слово "Новруз" вперше з'явилося в перських джерелах в другому столітті нової ери, однак сама подія зазначалося вже за часів династії Ахеменідів приблизно в 648-330 рр. до н. е. У ці дні правителі провінцій Перської імперії приносили дари шахіншахам.

Традиції святкування Новруза

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За стародавнім звичаєм, до настання Новруза люди повинні прибирати в будинках і навколо, розрахуватися з боргами.

Традиційним ритуалом в Новруз є складання Хафт сина і Хафт шин-а.

На святкових столах складали круглі коржики з пшениці, ячменю, проса, кукурудзи, квасолі, гороху, сочевиці, рису, кунжуту і бобів. У Новруз готують страви з насіння, переважно рослинних, продуктів, найбільш відомою святковою стравою є сумаляк - страва з пророщених паростків пшениці.

Новруз-2018: вірші, листівки та смс

Солнце душу согревает,

У него с весной союз.

Все растет и расцветает,

Мир весь празднует Новруз!

Пусть все беды стороною

Ваш обходят теплый дом!

Счастливы, бодры, здоровы

И любимы будьте в нём!

* * *

Поздравляю вас с началом

Я весны прекрасной,

Вам в Новруз добра желаю,

Радости и счастья.

Чистыми пусть будут мысли,

Свежестью пусть пахнет дом,

Доброта и понимание

Пусть живут всегда лишь в нем.

* * *

Время двери отворить

И скорей Новруз впустить!

Ведь он свет, весну несёт,

Жизни радостный восход.

Пусть подарит он добро

И семейное тепло,

Чтобы жить без всяких бед

Много-много долгих лет!

* * *

Новруз — восточный Новый год,

В весенний день права берет.

Пусть праздник дарит доброту,

И в сердце к близким теплоту.

Пусть окружает много счастья,

Не будет пусть обид, ненастья.

Пусть все исполнятся желания,

Ждет в делах всегда признание!

* * *

Поздравляю с Новрузом! Пусть этот праздник принесет тебе много тепла, солнечных дней и приятных моментов. Желаю, чтоб все начинания оправдались, а мечты сбылись. Радости, позитива, счастья и процветания!

* * *

Мира и счастья, здоровья и процветания, удачи и жизнерадостности. Вот что кричит сердце в поисках поздравления в этот замечательный и значимый праздник. Пусть все эти пожелания всегда и во всех проявляют себя. С праздником Новруз вас!

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