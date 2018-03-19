Іменини Олени та Альони: привітання, листівки та смс

19 березня православна церква відзначає День святої рівноапостольної цариці Олени, набуття нею у Єрусалимі Чесного хреста і цвяхів, а значить сьогодні свої іменини святкують всі, хто носить ім'я Олени і Альони.
"Обозреватель" розповість про історію походження імені і підкаже, як привітати іменинниць цього дня.
Походження імені
Ім'я Олена грецького походження. Його переклад неоднозначне, швидше за все, означає "обрана", "світла". Також ім'я Олена можна інтерпретувати як "факел", "вогонь", "світло"; "світла".
Є думка, що ім'я Олена співвідноситься з поняттями "сонячний промінь" або "сонячне світло", а саме ім'я Олена - це похідне ім'я від імені Геліос, бога Сонця в давньогрецькій міфології. За другою версією, ім'я Олена має відношення до того, як самі себе називали греки - елліни. Звідси і варіації вимови імені Олена в різних країнах. Ім'я Олена в перекладі означає "гречанка".
У колишні часи ім'я Альона вважалося однією з народних форм імені Олена, але в сучасності імена Олена і Альона - це два різних імені. А, завдяки їх схожості, ці імена вважають взаємозамінними один для одного.
Через те, що найчастіше Альон хрестять ім'ям Олена, власниці цього імені святкують свої іменини разом з Оленою.
Хто така цариця рівноапостольна Олена
Олена
Вікіпедія
Цариця рівноапостольна Олена - мати римського імператора Костянтина I. Прославилася своєю діяльністю з розповсюдження християнства і проведеними нею розкопками в Єрусалимі, в ході яких, за твердженнями християнських хроністів, були знайдені Гроб Господній, Животворящий Хрест та інші реліквії Страстей.
Олена відзначається рядом християнських церков як святая в лику рівноапостольних (Свята Рівноапостольна цариця Олена, Олена Константинопольська).
Коли Олена звернулася в християнство, їй було вже за шістдесят. За свідченням її сучасника Євсевія Кесарійського це сталося під впливом її сина Костянтина. Перші монети із зображенням Олени, де вона титулується Nobilissima Femina, були викарбувані в 318-319 рр. в Солуні. У цей період Олена ймовірно проживала при імператорському дворі в Римі або Трірі, але згадок в історичних хроніках про це немає. У Римі їй належало великий маєток поруч з Латерані. В одному з приміщень її палацу була влаштована християнська церква - Єленинська базиліка.
Костянтин і Олена
Вікіпедія
У 326 році Олена, вже в дуже похилому віці, хоча і в доброму здоров'ї, зробила паломницьку подорож до Єрусалиму.
Померла Олена на 80-му році життя - за різними припущеннями, в 328, 329 або 330 році.
Смс, листівки і поздоровлення до Дня ангела Олени
В день Ангела, прекрасная Елена,
Любви тебе желаем и улыбок,
И неба ясного, и солнечного света,
И уберечься от больших ошибок.
Желаю просто быть счастливой!
Элен, ты краше всяких роз!
Разумной быть и терпеливой,
Чтобы ни бед не знать, ни слез!
* * *
Елена – избранная, светлая.
В день именин в большой судьбе
Любви желаю беззаветной я,
Добра и радости тебе!
Ты – чудо, и нежна, и ласкова,
Одна такая средь людей!
Так будь, как в сказках, ты прекрасною,
Премудрой, хоть и без затей.
* * *
Сегодня День Ангела твой.
И вот, поздравления шлю я.
Елена, ты – "свет" золотой!
И все тебя ценят такую.
Хочу, чтобы в жизни всегда
Побольше твоей было света.
И даже когда холода –
В душе было теплое лето!
* * *
Лена, именины вновь настали,
Что же этот праздник принесет?
Мы бы только лучшего желали –
Пусть всегда тебя удача ждет,
Море смеха, истинного счастья,
Пусть во всем сопутствует успех,
Я любви желаю настоящей,
Чтоб для счастья не было помех!
* * *
Лена, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
* * *
Алёна, Леночка, Елена —
Тебя прекрасней в мире нет.
Да что там в мире, во Вселенной
Ты — самый яркий солнца свет.
Ты рядом — прочь бегут ненастья,
С тобой беды и горя нет,
Ведь жить с Еленой — это счастье,
Храни чудесный свой секрет!
Ты — свет любви, нет, факел!
Дотла сгорали города!
И любим мы Алёну всякой —
Когда триумф, когда беда...
И всё пройдет, всё переменится,
Но сбудется, что суждено.
И в жизни всеми то лишь ценится,
Что было нам трудом дано.
* * *
Вот что, братцы, я скажу:
От любви я весь дрожу,
Свои чувства к Лене милой
Я скрывать уже не в силах!
Что ж, теперь я все сказал
И могу поднять бокал!
* * *
Пусть будет счастье неизменно
В день ангела сегодня, Лена,
Пускай тебя удача ждет
И все хорошее придет!
Желаю счастье отыскать,
И жизнь твою не променять,
А цельно и разумно жить,
И только искренне любить!
За матеріалами "Що таке любов"
Раніше "Обозреватель" повідомляв, чим допомагає Віленська ікона Божої Матері.