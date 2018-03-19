Іменини Олени та Альони: привітання, листівки та смс

19 березня православна церква відзначає День святої рівноапостольної цариці Олени, набуття нею у Єрусалимі Чесного хреста і цвяхів, а значить сьогодні свої іменини святкують всі, хто носить ім'я Олени і Альони.

"Обозреватель" розповість про історію походження імені і підкаже, як привітати іменинниць цього дня.

Походження імені

Ім'я Олена грецького походження. Його переклад неоднозначне, швидше за все, означає "обрана", "світла". Також ім'я Олена можна інтерпретувати як "факел", "вогонь", "світло"; "світла".

Є думка, що ім'я Олена співвідноситься з поняттями "сонячний промінь" або "сонячне світло", а саме ім'я Олена - це похідне ім'я від імені Геліос, бога Сонця в давньогрецькій міфології. За другою версією, ім'я Олена має відношення до того, як самі себе називали греки - елліни. Звідси і варіації вимови імені Олена в різних країнах. Ім'я Олена в перекладі означає "гречанка".

У колишні часи ім'я Альона вважалося однією з народних форм імені Олена, але в сучасності імена Олена і Альона - це два різних імені. А, завдяки їх схожості, ці імена вважають взаємозамінними один для одного.

Через те, що найчастіше Альон хрестять ім'ям Олена, власниці цього імені святкують свої іменини разом з Оленою.

Хто така цариця рівноапостольна Олена

Олена Вікіпедія

Цариця рівноапостольна Олена - мати римського імператора Костянтина I. Прославилася своєю діяльністю з розповсюдження християнства і проведеними нею розкопками в Єрусалимі, в ході яких, за твердженнями християнських хроністів, були знайдені Гроб Господній, Животворящий Хрест та інші реліквії Страстей.

Олена відзначається рядом християнських церков як святая в лику рівноапостольних (Свята Рівноапостольна цариця Олена, Олена Константинопольська).

Коли Олена звернулася в християнство, їй було вже за шістдесят. За свідченням її сучасника Євсевія Кесарійського це сталося під впливом її сина Костянтина. Перші монети із зображенням Олени, де вона титулується Nobilissima Femina, були викарбувані в 318-319 рр. в Солуні. У цей період Олена ймовірно проживала при імператорському дворі в Римі або Трірі, але згадок в історичних хроніках про це немає. У Римі їй належало великий маєток поруч з Латерані. В одному з приміщень її палацу була влаштована християнська церква - Єленинська базиліка.

Костянтин і Олена Вікіпедія

У 326 році Олена, вже в дуже похилому віці, хоча і в доброму здоров'ї, зробила паломницьку подорож до Єрусалиму.

Померла Олена на 80-му році життя - за різними припущеннями, в 328, 329 або 330 році.

Смс, листівки і поздоровлення до Дня ангела Олени

В день Ангела, прекрасная Елена,

Любви тебе желаем и улыбок,

И неба ясного, и солнечного света,

И уберечься от больших ошибок.

Желаю просто быть счастливой!

Элен, ты краше всяких роз!

Разумной быть и терпеливой,

Чтобы ни бед не знать, ни слез!

* * *

Елена – избранная, светлая.

В день именин в большой судьбе

Любви желаю беззаветной я,

Добра и радости тебе!

Ты – чудо, и нежна, и ласкова,

Одна такая средь людей!

Так будь, как в сказках, ты прекрасною,

Премудрой, хоть и без затей.

* * *

Сегодня День Ангела твой.

И вот, поздравления шлю я.

Елена, ты – "свет" золотой!

И все тебя ценят такую.

Хочу, чтобы в жизни всегда

Побольше твоей было света.

И даже когда холода –

В душе было теплое лето!

* * *

Лена, именины вновь настали,

Что же этот праздник принесет?

Мы бы только лучшего желали –

Пусть всегда тебя удача ждет,

Море смеха, истинного счастья,

Пусть во всем сопутствует успех,

Я любви желаю настоящей,

Чтоб для счастья не было помех!

* * *

Лена, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

* * *

Алёна, Леночка, Елена —

Тебя прекрасней в мире нет.

Да что там в мире, во Вселенной

Ты — самый яркий солнца свет.

Ты рядом — прочь бегут ненастья,

С тобой беды и горя нет,

Ведь жить с Еленой — это счастье,

Храни чудесный свой секрет!

Ты — свет любви, нет, факел!

Дотла сгорали города!

И любим мы Алёну всякой —

Когда триумф, когда беда...

И всё пройдет, всё переменится,

Но сбудется, что суждено.

И в жизни всеми то лишь ценится,

Что было нам трудом дано.

* * *

Вот что, братцы, я скажу:

От любви я весь дрожу,

Свои чувства к Лене милой

Я скрывать уже не в силах!

Что ж, теперь я все сказал

И могу поднять бокал!

* * *

Пусть будет счастье неизменно

В день ангела сегодня, Лена,

Пускай тебя удача ждет

И все хорошее придет!

Желаю счастье отыскать,

И жизнь твою не променять,

А цельно и разумно жить,

И только искренне любить!

За матеріалами "Що таке любов"

Раніше "Обозреватель" повідомляв, чим допомагає Віленська ікона Божої Матері.