День Спиридона 25 декабря: что нельзя делать

25 декабря по церковному и народному календарю отмечают День Спиридона.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В народной традиции этот день называют Спиридоном Солнецворотом, ведь именно с 25 декабря ночь убывает, а день прибавляется.

История праздника

Спиридон родился в конце III века на Кипре в семье простых христиан. С самого детства он пас овец и вел скромный, богоугодный образ жизни. Достигнув возраста зрелости, женился, и супруга родила ему детей. Через несколько лет душа его жены покинула мир, и Спиридон стал еще усерднее служить Господу Богу.

За свои добрые дела Спиридон был удостоен чудного дара. Он начал исцелять людей и изгонять из них бесов. Вскоре был назначен епископом города Тримифунта. Будучи на кафедре, Спиридон совершил множество чудес, но не отступал от установленных церковных правил и продолжал вести добропорядочную жизнь, отличаясь трудолюбием и добротой.

Говорили, что благодаря его молитве засуха сменялась дождем, а непрерывные дожди - ветром, исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках. Он вернулся ребенка к жизни молитвой.

Традиции праздника

Молодежь на окраине города "провожала солнце", зажигала солому с криками "Солнышко, на сани садись, в далекий теплый край уезжй, с весной назад поворачивай!".

По обычаю, на Спиридона дети просили солнышко вернуться, и если в этот день солнце показывалось и "играло", то на Святки ожидалась хорошая погода.

Ветви вишен ставили в ведро с землей: если расцветут на Рождество, то родят хорошо овощи.

Садоводы встряхивали яблони и говорили: "День, поднимись вверх". Хозяйки сыпали курам зерно правой рукой, чтобы раньше начинали нестись.

В этот день, по многочисленным наблюдениям, определяли сроки весеннего сева.

Начиная с этого дня, крестьяне когда резали птицу и кололи кабанов, готовясь к Рождественским праздникам.

Обкуривали дом, чтобы изгнать злых духов.

По окончании Солнцеворота в притолоку втыкали серп, в порог – топор. Делалось это с целью защиты жилища от зла, сглаза и всевозможных чар.

Что нельзя делать в этот день

Прежде всего, нельзя работать в праздник святого Спиридона, "чтобы мыши не точили соломы", "потому что мыши все поедят, даже солому".

Приметы

Какая погода 25 декабря, такой она будет и 31 декабря.

Пасмурное утро – жди раннюю весну.

Если человек родился в день Спиридона, то в качестве талисмана ему следует носить александрит и оникс.

Воробьи 25 декабря в гнезда тащат пух – вскоре ударят сильные морозы.

Ветер резко меняет свое направление – жди богатого урожай гречихи в следующем году.

Солнышко играет – примета к тому, что Святки будут ясными.

Ветки можжевельника сгибаются – будет метел.

Скот 25 декабря в стойло просится – жди снегопада.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве перенесли мощи святого Спиридона.