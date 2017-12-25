День Спиридона 25 декабря: что нельзя делать

25 декабря по церковному и народному календарю отмечают День Спиридона.
Об этом сообщает "Обозреватель".
В народной традиции этот день называют Спиридоном Солнецворотом, ведь именно с 25 декабря ночь убывает, а день прибавляется.
История праздника
Спиридон родился в конце III века на Кипре в семье простых христиан. С самого детства он пас овец и вел скромный, богоугодный образ жизни. Достигнув возраста зрелости, женился, и супруга родила ему детей. Через несколько лет душа его жены покинула мир, и Спиридон стал еще усерднее служить Господу Богу.
За свои добрые дела Спиридон был удостоен чудного дара. Он начал исцелять людей и изгонять из них бесов. Вскоре был назначен епископом города Тримифунта. Будучи на кафедре, Спиридон совершил множество чудес, но не отступал от установленных церковных правил и продолжал вести добропорядочную жизнь, отличаясь трудолюбием и добротой.
Говорили, что благодаря его молитве засуха сменялась дождем, а непрерывные дожди - ветром, исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках. Он вернулся ребенка к жизни молитвой.
Традиции праздника
Молодежь на окраине города "провожала солнце", зажигала солому с криками "Солнышко, на сани садись, в далекий теплый край уезжй, с весной назад поворачивай!".
По обычаю, на Спиридона дети просили солнышко вернуться, и если в этот день солнце показывалось и "играло", то на Святки ожидалась хорошая погода.
Ветви вишен ставили в ведро с землей: если расцветут на Рождество, то родят хорошо овощи.
Садоводы встряхивали яблони и говорили: "День, поднимись вверх". Хозяйки сыпали курам зерно правой рукой, чтобы раньше начинали нестись.
В этот день, по многочисленным наблюдениям, определяли сроки весеннего сева.
Начиная с этого дня, крестьяне когда резали птицу и кололи кабанов, готовясь к Рождественским праздникам.
Обкуривали дом, чтобы изгнать злых духов.
По окончании Солнцеворота в притолоку втыкали серп, в порог – топор. Делалось это с целью защиты жилища от зла, сглаза и всевозможных чар.
Что нельзя делать в этот день
Прежде всего, нельзя работать в праздник святого Спиридона, "чтобы мыши не точили соломы", "потому что мыши все поедят, даже солому".
Приметы
Какая погода 25 декабря, такой она будет и 31 декабря.
Пасмурное утро – жди раннюю весну.
Если человек родился в день Спиридона, то в качестве талисмана ему следует носить александрит и оникс.
Воробьи 25 декабря в гнезда тащат пух – вскоре ударят сильные морозы.
Ветер резко меняет свое направление – жди богатого урожай гречихи в следующем году.
Солнышко играет – примета к тому, что Святки будут ясными.
Ветки можжевельника сгибаются – будет метел.
Скот 25 декабря в стойло просится – жди снегопада.
Как сообщал "Обозреватель", в Киеве перенесли мощи святого Спиридона.