21 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 21 марта в Украине и мире.

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Что 21 марта празднуют в Украине и в мире

Всемирный день поэзии

Международный день кукольника

Международный день Навруз

Advantour

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Международный день лесов

День матери в арабских странах

Кто из знаменитостей родился 21 марта

1522 - Михримах, дочь османского султана Сулеймана I и Хюррем Султан (Роксоланы)

1929 - Мушкетик Юрий, украинский писатель, председатель Союза писателей Украины

1946 - Тимоти Далтон, английский киноактёр, один из исполнителей роли Джеймса Бонда

1955 - Воронина Леся, украинская писательница, главный директор журнала "Подсолнух"

1980 - Роналдиньо, бразильский футболист

Что интересного в мире произошло 21 марта

1917 - арестована семья Романовых. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года все арестованные будут расстреляны

1927 - в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты"

1961 - состоялся первый концерт группы The Beatles

1962 - как утверждают американцы, первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/ч, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился.

2006 - Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер"

2014 - Украина подписала соглашение о ассоциации с ЕС.

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