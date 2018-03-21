21 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 21 марта в Украине и мире.
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Что 21 марта празднуют в Украине и в мире
Всемирный день поэзии
Международный день кукольника
Международный день Навруз
Advantour
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Всемирный день людей с синдромом Дауна
Международный день лесов
День матери в арабских странах
Кто из знаменитостей родился 21 марта
1522 - Михримах, дочь османского султана Сулеймана I и Хюррем Султан (Роксоланы)
1929 - Мушкетик Юрий, украинский писатель, председатель Союза писателей Украины
1946 - Тимоти Далтон, английский киноактёр, один из исполнителей роли Джеймса Бонда
1955 - Воронина Леся, украинская писательница, главный директор журнала "Подсолнух"
1980 - Роналдиньо, бразильский футболист
Что интересного в мире произошло 21 марта
1917 - арестована семья Романовых. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года все арестованные будут расстреляны
1927 - в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты"
1961 - состоялся первый концерт группы The Beatles
1962 - как утверждают американцы, первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/ч, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился.
2006 - Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер"
2014 - Украина подписала соглашение о ассоциации с ЕС.
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