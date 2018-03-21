21 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 21 березня в Україні і світі.

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Що 21 березня святкують в Україні і в світі

Всесвітній день поезії

Міжнародний день лялькаря

Міжнародний день Навруз

Advantour

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

Всесвітній день людей з синдромом Дауна

Міжнародний день лісів

День матері в арабських країнах

Хто зі знаменитостей народився 21 березня

1522 - Міхрімах, дочка османського султана Сулеймана I і Хюррем Султан (Роксолани)

1929 - Мушкетик Юрій, український письменник, голова Спілки письменників України

1946 - Тімоті Далтон, англійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда

1955 - Воронина Леся, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник"

1980 - Роналдіньо, бразильський футболіст

Що цікавого в світі сталося 21 березня

1917 - заарештована сім'я Романових. В ніч з 16 на 17 липня 1918 року всі заарештовані будуть розстріляні

1927 - в Києві виходить перший номер української "Літературної газети"

1961 - відбувся перший концерт групи The Beatles

1962 - як стверджують американці, першою живою істотою, яка вчинила катапультування на надзвуковій швидкості, став бурий ведмідь. Ведмедика викинули на висоті більше 10 км і швидкості майже 1400 км / год, а через 7 хвилин і 49 секунд він благополучно приземлився.

2006 - Джек Дорсі відправив перше повідомлення в створеній ним соціальній мережі "Твіттер"

2014 року - Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС.

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