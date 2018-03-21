21 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 21 березня в Україні і світі.
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Що 21 березня святкують в Україні і в світі
Всесвітній день поезії
Міжнародний день лялькаря
Міжнародний день Навруз
Advantour
Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
Всесвітній день людей з синдромом Дауна
Міжнародний день лісів
День матері в арабських країнах
Хто зі знаменитостей народився 21 березня
1522 - Міхрімах, дочка османського султана Сулеймана I і Хюррем Султан (Роксолани)
1929 - Мушкетик Юрій, український письменник, голова Спілки письменників України
1946 - Тімоті Далтон, англійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда
1955 - Воронина Леся, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник"
1980 - Роналдіньо, бразильський футболіст
Що цікавого в світі сталося 21 березня
1917 - заарештована сім'я Романових. В ніч з 16 на 17 липня 1918 року всі заарештовані будуть розстріляні
1927 - в Києві виходить перший номер української "Літературної газети"
1961 - відбувся перший концерт групи The Beatles
1962 - як стверджують американці, першою живою істотою, яка вчинила катапультування на надзвуковій швидкості, став бурий ведмідь. Ведмедика викинули на висоті більше 10 км і швидкості майже 1400 км / год, а через 7 хвилин і 49 секунд він благополучно приземлився.
2006 - Джек Дорсі відправив перше повідомлення в створеній ним соціальній мережі "Твіттер"
2014 року - Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС.
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