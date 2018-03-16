16 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 16 марта в Украине и мире.
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Что 16 марта празднуют в Украине и в мире
Всемирный день сна
Двина-Информ
День памяти легионеров в Латвии
Кто из знаменитостей родился 16 марта
1846 - Прахов Адриан, известный киевский археолог, историк искусств, художественный критик, профессор Киевского университета, глава росписей Владимирского собора.
1935 - Сергей Юрский, актёр
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1941 - Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссёр, драматург и поэт
1944 - Николай Подгорный, украинский живописец.
1953 - Изабель Юппер, французская киноактриса, обладательница "Сезара"
Кино-Театр.РУ
Что интересного в мире произошло 16 марта
870 - в Болгарии утверждена православная церковь и иерархия
1664 - поляки расстреляли украинского гетмана Ивана Выговского
1831 - в Париже выходит роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери"
1919 - в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом
1962 - Хрущев объявил о том, что СССР межконтинентальную ракету
1994 - фигуристка Тоня Хардинг изгнана из спорта за причастность к организации нападения на фигуристку Нэнси Керриган
2014 - состоялся незаконный референдум в Крыму. Для окончательной реализации плана оккупации Россией Крыма марионеточной властью полуострова было проведено имитацию референдума о статусе автономии.
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