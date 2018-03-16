16 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 16 березня в Україні і світі.
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Що 16 березня святкують в Україні і в світі
Всесвітній день сну
Двіна-Інформ
День пам'яті легіонерів в Латвії
Хто зі знаменитостей народився 16 березня
1846 - Прахов Адріан, відомий київський археолог, історик мистецтв, художній критик, професор Київського університету, очільник розписів Володимирського собору.
1935 - Сергій Юрський, актор
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1941 - Бернардо Бертолуччі, італійський кінорежисер, драматург і поет
1944 - Микола Підгорний, український живописець.
1953 - Ізабель Юппер, французька кіноактриса, володарка "Сезара"
= Кинопланета =
Що цікавого в світі сталося 16 березня
870 - в Болгарії затверджена православна церква і ієрархія
1664 - поляки розстріляли українського гетьмана Івана Виговського
1831 - в Парижі виходить роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері"
1919 - в США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком
1962 - Хрущов оголосив про те, що СРСР міжконтинентальну ракету
1994 - фігуристка Тоня Хардінг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган
2014 року - відбувся незаконний референдум в Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонеткової владою півострова було проведено імітацію референдуму про статус автономії.
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