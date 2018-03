Ученые рассказали, как характер человека влияет на выбор музыки

Ученые Кембриджского центра психометрии выяснили, как характер человека влияет на его плейлист.

При помощи приложения myPersonality пользователям предлагали ответить на 100 вопросов, разработанных исследователями. Участники разрешали приложению доступ к личным страницам на Facebook, чем воспользовались исследователи, чтобы узнать, как характер человека влияет на лайки, которые он ставит, передает Buro 24/7.

Отметим, что в опросе участвовало более 70 тысяч человек. Обработав данные, ученые сделали выводы, что для пользователей, которым нравится группа The Smiths, характерный невротический тип личности.

Поклонники Бьорк или Тома Уэйтса отличаются открытостью.

Но если вам нравится Мэрилин Мэнсон, то скорее всего, вы не очень приятный человек. Это же можно сказать о поклонниках Rammstein, Placebo, и Judas Priest.

Больше всего экстравертов среди фанатов Gucci Mane и Waka Flocka Flame. Невротики кроме The Smiths слушают также Bring Me the Horizon и Escape the Fate.

