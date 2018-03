Вчені розповіли, як характер людини впливає на вибір музики

Вчені Кембриджського центру психометрії з'ясували, як характер людини впливає на її плейлист.

За допомогою додатка myPersonality користувачам пропонували відповісти на 100 питань, розроблених дослідниками. Учасники дозволяли додатку доступ до особистих сторінок на Facebook, чим скористалися дослідники, щоб дізнатися, як характер людини впливає на лайки, які він ставить, передає Buro 24/7.

Зазначимо, що в опитуванні брало участь більше 70 тисяч осіб. Обробивши дані, вчені зробили висновки, що для користувачів, яким подобається група The Smiths, характерний невротичний тип особистості.

Шанувальники Бьорк або Тома Вейтса відрізняються відкритістю.

Але якщо вам подобається Мерілін Менсон, то швидше за все, ви не дуже приємна людина. Це ж можна сказати про прихильників Rammstein, Placebo, і Judas Priest.

Найбільше екстравертів серед фанатів Gucci Mane і Waka Flocka Flame. Невротики крім The Smiths слухають також Bring Me the Horizon і Escape the Fate.

