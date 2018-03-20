Привид потрапив на камеру відвідувача музею: відео

Англієць Тоні Фергюсон, відвідавши військовий корабель-музей HMS Victory, який був флагманом адмірала Гораціо Нельсона в битві при Трафальгарі в 1805 році, опублікував в мережі відео, на яке нібито потрапив привид.

За словами автора ролика, на палубі корабля він відчув, що за ним хтось стежить, але при цьому чоловікові не вдалося розгледіти когось поруч і він включив камеру. При обробці відео Фергюсон помітив жіночий силует, який порахував примарою дружини адмірала Нельсона, розповів він на YouTube-каналі Caters Clips.

HMS Victory Фото: mirror.co.uk

"Я нічого не бачив, і якби там була людина, то я б відразу поклав камеру. Але коли я пізніше дивився відео, Френсіс Нельсон вже була там. Вона пройшла прямо через кімнату, а потім зникла, пройшовши крізь стіну", - додав він в описі під відео.

При цьому Фергюсон стверджує, що на верхній палубі, яка призначалася для вищих офіцерів, йому не першому довелося зустріти привид дружини адмірала.

Ролик подивилися в понад 50 тис. глядачів. При цьому думки користувачів хостингу розходяться. Деякі вказали на різні доводи, чому силует не належить привиду.

"У привидів немає тіні", "Виглядає абсолютно неприродно, це фейк", - відзначили в коментарях.

Корабель HMS Victory, якому виповнилося вже понад 250 років, знаходиться в історичному доці Портсмута з 1922 року і відкритий для публіки як живий музей.

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