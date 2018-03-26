"Да здравствует разум": нелепый праздник "красоты и грации" в Крыму вызвал недоумение

Пользователи соцсетей высмеяли так называемый праздник "красоты и грации", организованный в оккупированном Россией Крыму местным предприятием к Международному женскому дню.

Снимки, вызвавшие в сети волну иронии, были опубликованы на странице Facebook-паблика "Рагу.лі".

"Цитирую: "Жюри оценивало конкурсанток по трем параметрам: эстетика, внешний вид и уровень исполнения". Как жаль, что в этот перечень не включили такую категорию как "здравый смысл", - с иронией отметила автор поста.

"Для того, чтобы подчеркнуть маразматичность всего, что происходило на сцене, туда ко всему выпустили "казаков", - добавила автор.

Всего за час пост паблика собрал более 300 лайков, фолловеры активно обсуждают нелепые фото.

"Да здравствует разум, да сгинет маразм", "Лютый пи**ец", "Глубина дна даже рядом не видна!", "А пионеры где?" - посмеялись в дискуссиях под постом.

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