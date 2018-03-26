"Хай живе розум": безглузде свято "краси і грації" в Криму викликало подив

Користувачі соцмереж висміяли так зване свято "краси і грації", організоване в окупованому Росією Криму місцевим підприємством до Міжнародного жіночого дня.

Знімки, які викликали в мережі хвилю іронії, були опубліковані на сторінці Facebook-пабліка "Рагу.лі".

"Цитую: "Жюри оценивало конкурсанток по трем параметрам: эстетика, внешний вид и уровень исполнения". Як жаль, що до цього переліку не включили таку категорію як "здоровий глузд", - з іронією зазначила автор посту.

"Для того, щоб підкреслити маразматичність всього, що відбувалося на сцені, туди до купи випустили "казаків", - додала автор.

Всього за годину пост пабліка зібрав понад 300 лайків, фоловерів активно обговорюють безглузді фото.

"Хай живе розум, нехай згине маразм", "Лютий пи**ець", "Глибину дна навіть поруч не видно!", "А піонери де?" - посміялися в дискусіях під постом.

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