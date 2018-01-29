Coca-Cola против Pepsi: что выбрали читатели "Обозревателя"

Пришло время подвести итоги опроса, в котором читатели должны были отдать предпочтение одному из двух легендарных брендов популярных напитков — Coca-Cola и Pepsi.

"Обозреватель" публикует окончательные цифры голосования.

Так, за Coca-Cola проголосовали всего 36% респондентов, тогда как за Pepsi сразу 64%, что и делает ее победителем.

Напомним, эти две торговые марки жестко конкурируют между собой уже более столетия.

Ранее "Обозреватель" писал о топ-10 лайфхаках с Coca-Cola, которые позволяют использовать напиток в быту.