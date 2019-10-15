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15 октября • обновлено в 19:58
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Зеленский подписал закон о прослушке: что изменит документ

1.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от СБУ.

Соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс предусмотрены в законопроекте № 187-IX. На сайте Верховной Рады указано, что 15 октября документ возвращен в парламент с подписью президента.

Однако, согласно закону, НАБУ и ГБР должны будут просить разрешение на снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей у Рады.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

capital.ua

Нацбюро расследований дали право нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников. Для этого создадут отдельную конкурсную комиссию из числа работников НАБУ, у которых есть доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Бюро.

Последний также будет утверждать штатное расписание, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, смету НАБУ.

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Согласно документу, в Бюро сможет быть не более 500 человек начальствующего состава. Вместе с тем, предельная численность центрального и территориальных управлений Национального бюро остается на уровне 700 человек.

Помимо этого, по новым правилам уголовное производство не закрывают, когда истекли сроки давности привлечения к ответственности, если речь идет об особо тяжком преступлении против жизни или здоровья человека или преступлении, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.

НАБУ

НАБУ

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины Государственное Бюро Расследований законопроект
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы стали ещё свободнее. Троекратный СУХЕС!!!
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